Трамп розповів про «дуже позитивний» лист від Кім Чен Ина



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Дональд Трамп допустив ще одну зустріч з лідером КНДР

За словами глави Білого дому, його не хвилюють останні запуски ракет КНДР, оскільки мова йде про ракети малої дальності

Президент США Дональд Трамп заявив, що він отримав прекрасного листа від лідера КНДР Кім Чен Ина і допустив, що у двох лідерів буде більше переговорів.

Про це повідомляє AP.

«Це був дуже позитивний лист. Я думаю, у нас буде ще одна зустріч. Він дійсно написав гарний трьохсторінковий лист...дуже чудовий лист», - сказав Трамп.

За словами глави Білого дому, його не хвилюють останні запуски ракет КНДР, оскільки мова йде про ракети малої дальності, і Північна Корея ніколи не порушувала свою обіцянку припинити ядерні випробування.

Трамп заявив, що північнокорейський лідер сказав йому в листі, що його засмутили недавні військові навчання США і Південної Кореї, які Північна Корея розглядає як загрозу.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав 6 серпня ракетні випробування, на яких були запущені тактичні керовані ракети нового типу.

Як відомо, КНДР провела четверті за 13 днів ракетні випробування.

2 серпня стало відомо, що Північна Корея випробувала реактивні системи залпового вогню для великокаліберних керованих ракет. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням.

31 липня Північна Корея здійснила запуски невпізнаних снарядів. Тижнем раніше Пхеньян випробував дві балістичні ракети малого радіусу дії. Це був перший ракетний пуск із моменту зустрічі лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа.

Минулого місяця вони домовилися відновити переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Тоді Трамп заявив журналістам, що запуск ракет КНДР не є проблемою, оскільки домовленостей із цього питання немає.