Князєв прокоментував вбивство чиновника на Запоріжжі



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У Запорізькій області невідомий 18 вересня розстріляв із автомата Калашникова заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова

Відпрацьовується кілька версій вбивства, пов’язаних з особистим життям та комерційною діяльністю вбитого

Голова Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу назвав версії вбивства Дмитра Кирилова, заступника глави Якимівської ОТГ.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

«Робочих версій кілька. Вони пов'язані з його особистим життям, його комерційною діяльністю тощо. Політичної версії, з огляду на його діяльність, що він депутат місцевої ради, поки у слідства немає», - заявив Князєв.

Відомо, що вогнепальне поранення отримав громадянин Кирилов Дмитро, 1977 року народження. Від отриманих поранень він помер під час надання допомоги. Труп направлено на розтин, за допомогою якого до вечора мають встановити характер вогнепальних поранень, їх кількість і яке з них спричинило смерть Кирилова.

«Був такий екшн: злочинець з місця події втік, використовуючи автомобіль, який потім знайшли спаленим. Знайшли очевидців, які бачили, як горів автомобіль. В області введена поліцейська операція відповідного рівня. Зброя, яким скоєно вбивство? Знаходиться в руках експертів. Ми його вилучили, але потрібен час, щоб сказати чи це зброя, з якої скоїли вбивство», - розповів Князєв

Нагадаємо, 18 вересня у Запорізькій області невідомий розстріляв заступника глави Якимівської ОТГ Дмитра Кирилова.

Загиблому було 42 роки. Він обіймав посаду заступника голови ОТГ з питань діяльності виконавчих органів та опікувався гуманітарними питаннями. У Дмитра Кирилова залишилась родина, двоє дітей.