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    На Запоріжжі невідомий розстріляв чиновника біля селищної ради

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    <p>Вбивство сталося вранці в центрі Якимівки - на сходах будівлі селищної ради</p> - На Запоріжжі невідомий розстріляв чиновника біля селищної ради

    Вбивство сталося вранці в центрі Якимівки - на сходах будівлі селищної ради

    Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв із автомата Калашникова. Вбивство сталося на очах у десятка свідків

    У Запорізькій області невідомий 18 вересня розстріляв із автомата Калашникова заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

    Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відділ комунікацій ГУНП у Запорізькій області.

    Вбивство сталося вранці в центрі Якимівки - на сходах будівлі селищної ради.

    За даними джерел у поліції регіону, невідомий підійшов до Кирилова, щось йому сказав і кілька разів вистрілив в упор. Після того як потерпілий впав, чоловік зробив контрольний постріл, після чого зник у дворах прилеглих будинків.

    Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв із автомата Калашникова. Вбивство сталося на очах у десятка свідків.

    На місце виїхало керівництво обласної поліції і прокуратури. В області оголошено план «Перехоплення», ведуться пошуки вбивці.

    Відомо, що Кирилов курирував в ОТГ питання гуманітарної сфери.

    До слова, невідомі напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака і побили його, постраждалий перебуває у реанімації.

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