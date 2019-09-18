На Запоріжжі невідомий розстріляв чиновника біля селищної ради



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Вбивство сталося вранці в центрі Якимівки - на сходах будівлі селищної ради

Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв із автомата Калашникова. Вбивство сталося на очах у десятка свідків

У Запорізькій області невідомий 18 вересня розстріляв із автомата Калашникова заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відділ комунікацій ГУНП у Запорізькій області.

Вбивство сталося вранці в центрі Якимівки - на сходах будівлі селищної ради.

За даними джерел у поліції регіону, невідомий підійшов до Кирилова, щось йому сказав і кілька разів вистрілив в упор. Після того як потерпілий впав, чоловік зробив контрольний постріл, після чого зник у дворах прилеглих будинків.

Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв із автомата Калашникова. Вбивство сталося на очах у десятка свідків.

На місце виїхало керівництво обласної поліції і прокуратури. В області оголошено план «Перехоплення», ведуться пошуки вбивці.

Відомо, що Кирилов курирував в ОТГ питання гуманітарної сфери.

До слова, невідомі напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака і побили його, постраждалий перебуває у реанімації.