На Запоріжжі невідомий розстріляв чиновника біля селищної ради
Вбивство сталося вранці в центрі Якимівки - на сходах будівлі селищної ради
Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв із автомата Калашникова. Вбивство сталося на очах у десятка свідків
У Запорізькій області невідомий 18 вересня розстріляв із автомата Калашникова заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відділ комунікацій ГУНП у Запорізькій області.
Вбивство сталося вранці в центрі Якимівки - на сходах будівлі селищної ради.
За даними джерел у поліції регіону, невідомий підійшов до Кирилова, щось йому сказав і кілька разів вистрілив в упор. Після того як потерпілий впав, чоловік зробив контрольний постріл, після чого зник у дворах прилеглих будинків.
Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв із автомата Калашникова. Вбивство сталося на очах у десятка свідків.
На місце виїхало керівництво обласної поліції і прокуратури. В області оголошено план «Перехоплення», ведуться пошуки вбивці.
Відомо, що Кирилов курирував в ОТГ питання гуманітарної сфери.
До слова, невідомі напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака і побили його, постраждалий перебуває у реанімації.