У Миколаєві на заправці застрелили трьох людей



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На місці злочину у Миколаєві працюють кінологи

Поки розглядається одна версія події - пограбування

У Миколаєві на газовій заправці виявлено три тіла з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що в приміщенні газової заправки «Фактор», розташованої по вулиці Новозаводська, виявлено три трупи зі слідами насильницької смерті.

«Тіла загиблих виявила дружина одного з працівників заправки, яка вранці прийшла до чоловіка. Прийшовши на заправку і побачивши, що в касі нікого немає, вона увійшла в приміщення і побачила три тіла, що лежали в калюжах крові. Один з них був її чоловіком. Шокована жінка тут же викликала поліцію. За її словами, як мінімум двоє вбитих - це працівники заправки», - йдеться в повідомленні.

В даний час на місце події прибув кінолог зі службовою собакою, щоб спробувати взяти слід злочинців. Поки розглядається одна версія події - пограбування.

Зазначимо, що заправка «Фактор» є однією з найбільших газових заправок в місті. Тут заправляються в основному маршрутки, а також водії транзитного транспорту. Щоденний оборот заправки складає сотні тисяч гривень.