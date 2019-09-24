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    Князєв заявив, що йде у відставку

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    Князєв очолював Нацполіцію з лютого 2017 року - Князєв заявив, що йде у відставку
    Князєв очолював Нацполіцію з лютого 2017 року

    Князєв повідомив, що він передав рапорт про відставку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову

    Голова Національної поліції Сергій Князєв подав у відставку.

    Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 24 вересня.

    Князєв повідомив, що він передав рапорт про відставку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

    «Це саме той крок, як керівника поліції європейської держави», - сказав голова Нацполіції.

    Князєв додав, що йому не соромно за роботу на цій посаді.

    Як відомо, Князєв очолював Нацполіцію з лютого 2017 року.

    До слова, напередодні ЗМІ повідомили, що у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

    Згодом Князєв у соцмережі заперечив інформацію про скандал із коштами на кордоні із Польщею, у який нібито потрапила його колишня дружина.

    Джерело: Українські новини

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