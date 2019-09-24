Князєв заявив, що йде у відставку
Князєв повідомив, що він передав рапорт про відставку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову
Голова Національної поліції Сергій Князєв подав у відставку.
Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 24 вересня.
Князєв повідомив, що він передав рапорт про відставку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.
«Це саме той крок, як керівника поліції європейської держави», - сказав голова Нацполіції.
Князєв додав, що йому не соромно за роботу на цій посаді.
Як відомо, Князєв очолював Нацполіцію з лютого 2017 року.
До слова, напередодні ЗМІ повідомили, що у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.
Згодом Князєв у соцмережі заперечив інформацію про скандал із коштами на кордоні із Польщею, у який нібито потрапила його колишня дружина.
Джерело: Українські новини