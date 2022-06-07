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    Колаборант із Маріуполя зацікавив ДБР

    документ
    Наприкінці квітня 2022 року колаборант потрапив до бази &laquo;Миротворця&raquo; як посіпака російсько-фашистських загарбників та терористів - Колаборант із Маріуполя зацікавив ДБР
    Наприкінці квітня 2022 року колаборант потрапив до бази «Миротворця» як посіпака російсько-фашистських загарбників та терористів
    фото з відкритих джерел

    До війни підозрюваний Євген Бодягін очолював департамент з питань економіки Маріупольської міської ради

    Територіальне управління Державного бюро розслідувань 7 червня оголосило підозру директору департаменту з питань економіки Маріупольської міської ради Євгену Бодягіну за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Добровільне заняття посади у незаконних органах влади). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри.

    Як з’ясувало слідство, у квітні 2022 року Бодягіна було призначено на незаконну посаду мера Маріуполя – міста, яке з початку березня 2022 року окупували російські війська.

    Починаючи з 24 квітня, підозрюваний почав проводити зустрічі і так звані брифінги з мешканцями Маріуполя, підприємств та організацій; повідомляв про питання забезпечення життєдіяльності окупованого міста. Звідси ДБР зробило висновок: Євген Бодягін добровільно бере участь у незаконному органі влади мерії Маріуполь так званої «ДНР».

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    До війни Бодягін очолював департамент з питань економіки Маріупольської міської ради. Наприкінці квітня 2022 року колаборант потрапив до бази «Миротворця» як посіпака російсько-фашистських загарбників та терористів.

    Як відомо, стаття 111-1 Кримінального кодексу України набрала чинності 15 березня 2022 року. Йдеться про притягнення до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором. За вчинення подібного злочину передбачено покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, що в Україні триває 104-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна Державне бюро розслідувань колабораціонізм окупація #stoprussia
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    Колаборант із Маріуполя зацікавив ДБР