Колаборант із Маріуполя зацікавив ДБР

Наприкінці квітня 2022 року колаборант потрапив до бази «Миротворця» як посіпака російсько-фашистських загарбників та терористів

До війни підозрюваний Євген Бодягін очолював департамент з питань економіки Маріупольської міської ради

Територіальне управління Державного бюро розслідувань 7 червня оголосило підозру директору департаменту з питань економіки Маріупольської міської ради Євгену Бодягіну за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Добровільне заняття посади у незаконних органах влади). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри.

Як з’ясувало слідство, у квітні 2022 року Бодягіна було призначено на незаконну посаду мера Маріуполя – міста, яке з початку березня 2022 року окупували російські війська.

Починаючи з 24 квітня, підозрюваний почав проводити зустрічі і так звані брифінги з мешканцями Маріуполя, підприємств та організацій; повідомляв про питання забезпечення життєдіяльності окупованого міста. Звідси ДБР зробило висновок: Євген Бодягін добровільно бере участь у незаконному органі влади мерії Маріуполь так званої «ДНР».

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До війни Бодягін очолював департамент з питань економіки Маріупольської міської ради. Наприкінці квітня 2022 року колаборант потрапив до бази «Миротворця» як посіпака російсько-фашистських загарбників та терористів.

Як відомо, стаття 111-1 Кримінального кодексу України набрала чинності 15 березня 2022 року. Йдеться про притягнення до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором. За вчинення подібного злочину передбачено покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні триває 104-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.