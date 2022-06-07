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    Новини

    ЗСУ ліквідували вже 31 360 росіян: Генштаб оновив втрати ворога

    За добу українські військові знищили 16 броньованих машин&nbsp; - ЗСУ ліквідували вже 31 360 росіян: Генштаб оновив втрати ворога
    За добу українські військові знищили 16 броньованих машин 
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку

    Українські військові станом на 7 червня ліквідували вже близько 31 360 рашиста та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1390 (+4) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од,
    • артилерійських систем – 694 (+4) од,
    • РСЗВ ‒ 207 (+0) од,
    • засоби ППО ‒ 96 (+0) од,
    • літаків – 212 (+1) од,
    • гелікоптерів – 177 (+1) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2),
    • крилаті ракети ‒ 125 (+0),
    • кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2405 (+10) од,
    • спеціальна техніка ‒ 53 (+0).

    Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 104-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 7 червня
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували вже 31 360 росіян: Генштаб оновив втрати ворога