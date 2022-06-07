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    Події в Україні

    На Харківщині через обстріли сталися масштабні пожежі в екосистемах (фото)

    Аварійно-рятувальні роботи проводили на п&rsquo;яти зруйнованих унаслідок обстрілів об'єктах - На Харківщині через обстріли сталися масштабні пожежі в екосистемах (фото)
    Аварійно-рятувальні роботи проводили на п’яти зруйнованих унаслідок обстрілів об'єктах
    фото: ДСНС

    Ворог знову завдав удару по Циркунівській громаді

    Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС за добу здійснили 37 оперативних виїздів, 19 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема вісім пожеж, спричинених обстрілами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Київському (2) районі Харкова, а також Ізюмському (1), Чугуївському (2), Харківському (1) та Богодухівському (2) районах області. Найбільше постраждали природні екосистеми. Загальна площа, знищена вогнем, становить близько 30 га», – йдеться у повідомлені.

    Крім того, унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та адміністративну будівлю.

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    На Харківщині через обстріли сталися масштабні пожежі в екосистемах (фото)
    На Харківщині через обстріли сталися масштабні пожежі в екосистемах (фото)
    На Харківщині через обстріли сталися масштабні пожежі в екосистемах (фото)
    На Харківщині через обстріли сталися масштабні пожежі в екосистемах (фото)
    На Харківщині через обстріли сталися масштабні пожежі в екосистемах (фото)
    На Харківщині через обстріли сталися масштабні пожежі в екосистемах (фото)

    Зокрема, унаслідок ворожого обстрілу о 2:55 сталася пожежа на території приватного домоволодіння у Київському районі Харкова. Пожежа охопила площу близько 200 кв. м. Частина будинку була зруйнована. Бійці ДСНС урятували з-під завалів 52-річного чоловіка. 70-річна жінка зазнала травм. Із вогнем боролися три пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже двох годин.

    О 5:22 ворог знову завдав удару по Циркунівській громаді. Снаряд влучив у приватний житловий будинок, котрий загорівся. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 130 кв. м. Пожежники загасили вогонь о 7:40.

    Аварійно-рятувальні роботи проводили на п’яти зруйнованих унаслідок обстрілів об'єктах. До них було залучено 103 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 46 ворожих боєприпасів.

    Як повідомлялося, російські війська будують понтонну переправу на Харківщині.

    Нагадаємо, триває 104-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна окупація природа #stoprussia
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    На Харківщині через обстріли сталися масштабні пожежі в екосистемах (фото)