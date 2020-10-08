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    Коли в Україну прийдуть морози: прогноз синоптиків

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    Наприкінці жовтня сніг для України - не новина - Коли в Україну прийдуть морози: прогноз синоптиків
    Наприкінці жовтня сніг для України - не новина

    В Україні очікується значне похолодання після 20 жовтня

    За прогнозом Укргідрометцентру, у другій половині наступного тижня, ближче до вихідних, температура почне знижуватися і можливі дощі. Наприкінці жовтня сніг для України - не новина.

    Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє РБК-Україна.

    «Не виключене значене похолодання. Це вже будуть не заморозки, це буде мороз», - сказала вона і додала, що після 20 жовтня сніг в Україні явище досить звичайне, особливо, для північного сходу і Карпат.

    Зазначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, «бабине літо» триватиме в Україні ще тиждень - до Покрова. Зараз температура на території України перевищує кліматичну норму на 3-11 градусів. Тепла погода протримається щонайменше до середини наступного тижня - до 14 жовтня.

    Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 6-12 градусів, що в межах середніх багаторічних значень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

     

    прогноз погоди снігопад
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