Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня: де чекати дощів



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Дощі пройдуть майже по всій Україні, але загалом буде тепло і сонячно

В Україні протягом тижня збережеться тепла погода, але місцями похолодає і пройдуть дощі з грозами, свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Так, у понеділок, 5 жовтня, дощі очікуються в західних регіонах і Житомирській області. Незважаючи на опади, на заході вдень буде тепло - 20-24 градусів, вночі - +11-15. У решті регіонів +19-23 вдень і від +9 до +18 вночі.

У вівторок, 6 жовтня, грозові дощі, крім західних областей, очікуються в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській. Температура опуститься на 2-4 градуси на заході і півночі, на сході і в центрі від 18 до 23 градусів тепла, а вночі - від +9 до +13. На півдні - до +25 вдень, а вночі - від +12 до +17.

У середу, 7 жовтня, дощів не буде лише в східних областях, Криму та на Херсонщині. Температура повітря не зміниться.

У четвер, 8 жовтня, як і в понеділок, дощі очікуються в західних і Житомирській областях. На заході вдень буде від 12 до 16 градусів тепла, а вночі - +8... +12. На півночі, сході і в центральних областях вдень буде від +17 до +21, а вночі - 7-11 градусів вище нуля. На півдні до +23 вдень, вночі - від +12 до +16.

У п'ятницю, 9 жовтня, опадів не очікується. При цьому трохи похолодає: на заході вдень від +12 до +16, а вночі - +5... +8. На півночі і в центрі вдень буде +15... +18, а вночі - від +9 до +12. На сході вдень 15-20 градусів тепла, а вночі - +5... +12. На півдні температура також опуститься на пару градусів.