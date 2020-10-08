Аномальна осінь: у Києві встановлені ще два погодні рекорди



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Метеорологічна осінь у столиці досі не настала

7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів

Ніч на четвер, 8 жовтня, у Києві була ще теплішою за попередню і виявилась найтеплішою за весь період спостережень із 1881 року, адже температура не опустилася нижче +15,1°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Попереднє рекордне значення 1893 року перевищено на 1,5°С.

7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів – 39 мм, що на 11 мм більше ніж у 1905 році.

Кліматологи зазначають, що метеорологічне літо у столиці досі триває.

Нагадаємо, у ніч на середу, 7 жовтня, температура повітря в Києві не опустилася нижче +14,5°С.

Раніше повідомлялося, що цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

За літо було встановлено 6 температурних рекордів.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 55% кліматичної норми. Це літо ввійшло у десятку найсухіших у Києві з 1891 року.