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    Аномальна осінь: у Києві встановлені ще два погодні рекорди

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    Метеорологічна осінь у столиці досі не настала - Аномальна осінь: у Києві встановлені ще два погодні рекорди
    Метеорологічна осінь у столиці досі не настала

    7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів

    Ніч на четвер, 8 жовтня, у Києві була ще теплішою за попередню і виявилась найтеплішою за весь період спостережень із 1881 року, адже температура не опустилася нижче +15,1°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    Попереднє рекордне значення 1893 року перевищено на 1,5°С.

    7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів – 39 мм, що на 11 мм більше ніж у 1905 році.

    Кліматологи зазначають, що метеорологічне літо у столиці досі триває.

    Нагадаємо, у ніч на середу, 7 жовтня, температура повітря в Києві не опустилася нижче +14,5°С.

    Раніше повідомлялося, що цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

    За літо було встановлено 6 температурних рекордів.

    Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 55% кліматичної норми. Це літо ввійшло у десятку найсухіших у Києві з 1891 року.

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