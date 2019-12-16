Колишнім працівникам ФСБ влада заборонила виїжджати з Росії



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Обмеження може бути застосоване на термін до п'яти років

Відтепер колишнім працівникам Федеральної служби безпеки Росії можуть заборонити виїжджати з країни на термін до п'яти років. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін, передає ТАСС.

Глава комітету Ради Федерації із законодавства Андрій Клішас пояснив, що цей захід, мовляв, буде застосовуватися задля безпеки самих ексспівробітників органів ФСБ.

Тимчасове обмеження на виїзд може бути встановлене від дня звільнення співробітника з військової служби. Відповідне рішення ухвалюватиме ФСБ.

Нині в Росії вже діє подібна норма для чинних працівників ФСБ, зазначила перша заступниця голови комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Людмила Бокова. Передбачена можливість встановлення заборони на виїзд до закінчення терміну відповідного контракту військовослужбовця. Сенаторка зазначила, що законом передбачається розширити перелік цих обмежень на час звільнення зі служби.

Як повідомлялось, на днях військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ отримати інформатора в українському війську.

Такі випадки є непоодинокими. Нещодавно Служба повідомляла про виявлення двох інших замаскованих під патріотів військових-зрадників: воїна-десантника та військового з району ООС.