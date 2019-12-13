Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ отримати інформатора в українському війську



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СБУ нагадує, що за державну зраду загрожує позбавлення волі на строк до 15 років та конфіскація майна

Служба безпеки України проводить системну роботу зі своєчасного виявлення та недопущення проникнення агентів російських спецслужб до вітчизняних військових формувань. Часто до поля зору агресора потрапляють колишні українські військові, які мешкають у тимчасово анексованому Криму. Використовуючи широкий арсенал методів «переконання», ФСБ схиляє їх повернутися на військову службу в Україні для збору інформації та проведення пропагандистських спецоперацій з дискредитації українського війська. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Саме так кримський псевдопатріот опинився на Харківщині, де мав збирати відомості воєнного характеру щодо обороноздатності та бойової готовності військових частин, розташованих на території регіону.

На початку 2019 року колишній військовослужбовець Збройних Сил, який після подій 2014 року лишився на півострові, повернувся на материкову Україну для поновлення на військовій службі.

Старший офіцер підрозділу Повітряних сил після анексії півострова разом із сім’єю проживав у Севастополі на території військового містечка, де його дружина, колишня військова ЗСУ, яка зрадила Присязі, проходить службу у лавах збройних сил агресора. Перебіжчик встиг отримати громадянство Росії, став на військовий облік та працевлаштувався до приватного охоронного агентства, підконтрольного ФСБ РФ.

Виконати злочинне завдання він не встиг, бо відразу ж був виявлений військовою контррозвідкою. За результатами перевірки йому було відмовлено у наданні допуску до державної таємниці України, що виключало можливість перебування на військової служби.

СБУ нагадує, що за державну зраду загрожує позбавлення волі на строк до 15 років та конфіскація майна. Водночас громадяни, які не вчинили на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій та добровільно повідомили правоохоронцям про свій зв’язок з ними і отримане завдання від кримінальної відповідальності звільняються.

Такі випадки є непоодинокими. Нещодавно Служба повідомляла про виявлення двох інших замаскованих під патріотів військових-зрадників: воїна-десантника та військового з району ООС.