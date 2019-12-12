Військова контррозвідка викрила факт вербування українського військовослужбовця із зони ООС (відео)



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Представники ФСБ змусили українського військового надати письмову згоду на співробітництво, для цього вони використовували психологічний тиск та погрози на адресу рідних затриманого

Військова контррозвідка викрила факт вербування українського військовослужбовця спецслужбами Російської Федерації, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Військовослужбовець одного з підрозділів, дислокованих у районі проведення Операції об'єднаних сил, періодично відвідував своїх близьких родичів на території РФ. Після чергового перетину державного кордону чоловік потрапив до поля зору спецслужб РФ», - йдеться у повідомленні.

Представники ФСБ змусили українця надати письмову згоду на негласне співробітництво, використавши при цьому психологічний тиск і погрози на адресу рідних затриманого.

«За задумом «кураторів» чоловік мав збирати та передавати відомості про кількість особового складу, озброєння та військової техніки українських підрозділів. Представників ФСБ насамперед цікавила інформація про радіолокаційні станції, зокрема її можливості з виявлення повітряних цілей і відстеження польотів військової авіації ЗС РФ», - додали в СБУ.

Оскільки погрози на адресу рідних українця ставали дедалі жорсткішими, чоловік звернувся до СБУ і розповів про всі обставини вербування та отримане доручення. Суд врахував те, що громадянин України не виконав завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок із ними, та звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.