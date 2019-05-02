Колишній агент ЦРУ зізнався в роботі на розвідку Китаю



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Колишній співробітник ЦРУ США Джеррі Лі

У ЦРУ припускають, що Лі несе відповідальність за розкриття агентурної мережі ЦРУ в Китаї, де серед деяких співпрацюючих людей з управлінням були вбиті

Колишній співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джеррі Лі визнав свою провину у звинуваченнях за змовою з метою передачі секретної інформації Китаю. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що уродженець Гонконгу, який пропрацював в ЦРУ 13 років, залишив розвідку в 2007 році і повернувся на батьківщину, де намагався займатися бізнесом. У 2010 році до нього прийшли співробітники розвідки Китаю і запропонували передати їм секретну інформацію, до якої він мав доступ, працюючи в ЦРУ, за $100 тис., а також пропонували «піклуватися про нього все життя».

У травні 2010 року він підготував документ, в якому містилася інформація про призначення в системі ЦРУ, місця і терміни проведення секретних операцій. Все це він розмістив у файлі на флеш-носії.

Коли в 2012 році Лі був на Гаваях, у нього в готельному номері ФБР виявили документи, пов'язані з таємною інформацією, а також флеш-карту, де був витягнутий документ.

В ЦРУ припускають, що Лі несе відповідальність за розкриття агентурної мережі ЦРУ в Китаї, де серед деяких співпрацюючих людей з управлінням були вбиті.