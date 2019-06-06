Колишній керівник поліції Київщини прибув на службу на Донбас



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Дмитро Ценов

Дмитро Ценов нестиме службу у населених пунктах вздовж лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей

Колишній начальник поліції Київської області Дмитро Ценов прибув до зони проведення Операції об‘єднаних сил та заступив на службу на території Донецької та Луганської областей.

Про це 6 червня повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що Ценов нестиме службу у населених пунктах вздовж лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей - у складі оперативної групи Національної поліції в об’єднаному командному пункті ОС.

Як відомо, голова Нацполіції Сергій Князєв прийняв рапорт на відставку начальника поліції Київської області Дмитра Ценова після вбивства дитини у Переяслав-Хмельницькому. Відтак він був звільнений з посади. Також колишній начальник поліції Київщини звернувся до глави Нацполіції з проханням про направлення його на службу до зони проведення Операції об’єднаних сил.

Нагадаємо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.