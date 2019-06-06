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    Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС

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    Новопризначений голова поліцейських у складі операції Об'єднаних сил Дмитро Ценов - Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС
    Новопризначений голова поліцейських у складі операції Об'єднаних сил Дмитро Ценов
    Фото: facebook.com

    Раніше Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі

    Національна поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив перший заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін у Facebook.

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    Раніше Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі.

    «Сьогодні вранці командувачу ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил в зоні проведення операції об'єднаних сил генерала Дмитра Ценова. У складі сил ООС на постійній основі несуть службу понад тисяча співробітників Національної поліції України. Основне завдання - виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку», - зазначив він.

    Нагадаємо, Ценов просив відправити його в гарячу точку на Донбасі після вбивства дитини поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому. Згодом у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що керівництво МВС і Нацполіції заяву Ценова підтримало.

    Зазначимо, що керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київської області також усунули від виконання службових обов'язків після смерті хлопчика.

    Як відомо, 1 червня двоє п'яних поліцейських вирішили постріляти по металевим банкам біля дитячого майданчика. В результаті, одна з куль потрапила в п'ятирічну дитину, яка 3 червня померла в лікарні. У зв'язку з цим по Україні пройшла хвиля протестів з вимогою розслідування вбивства дитини і відставки глави МВС Арсена Авакова.

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