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    Вбивство хлопчика: обох поліцейських звільнили зі служби

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    Вбивство хлопчика: обох поліцейських звільнили зі служби

    Звільнення - це найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації, зазначили у поліції

    Обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому звільнили зі служби.

    Про це повідомив Громадському речник Національної поліції Ярослав Тракало.

    Він зазначив, що це найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування й ухвалення рішення суду.

    Як відомо, після трагедії в Переяслав-Хмельницькому керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини були відсторонені від виконання службових обов’язків.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.  Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

    4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою  і бабусею загиблого хлопчика.

    Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.

    вбивство розслідування батьки
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