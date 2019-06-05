Вбивство хлопчика: обох поліцейських звільнили зі служби

Про це повідомив Громадському речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Він зазначив, що це найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування й ухвалення рішення суду.

Як відомо, після трагедії в Переяслав-Хмельницькому керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини були відсторонені від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.