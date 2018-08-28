В СБУ оприлюднили «досьє» на врятованого «міністра культури ДНР»



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Правоохоронці встановили, що мешканець Донецька у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань

В результаті спецоперації контррозвідки Служби безпеки України з тимчасово окупованої території Донецької області виведено колишнього «міністра культури та туризму» терористичної організації «ДНР».

Про це 28 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що мешканець Донецька у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у лавах так званої народної ради ДНР він під кураторством спецслужб РФ брав участь в організації псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донбасу.

Також чоловік займався формуванням самопроголошених «органів влади та управління». Після проведення «референдуму» поплічник терористів обіймав посаду «в.о. міністра культури та туризму ДНР».

Зазначається, що при цьому він неодноразово відвідував територію Росії для виступів на пропагандистських телеканалах та зустрічей з кураторами.

«Згодом так званий міністр покинув «політичну» діяльність та займався підприємництвом у тимчасово окупованому Донецьку. У липні він виявив бажання скористатися програмою СБУ «На тебе чекають вдома» у зв’язку з чим звернувся до української спецслужби. Чоловік повідомив про свою участь у діяльності «ДНР», а також факти безпосередньої причетності РФ до окупації окремих районів Донбасу та іншої протиправної діяльності в Україні», - заявили в СБУ.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що «міністр культури ДНР» Юрій Лекстутес розповів подробиці про свою діяльність в найближчому колі ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.