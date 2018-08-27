ЗМІ: «міністр культури «ДНР» перейшов на бік України



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Фото: ТСН Колишній пособник бойовиків Юрій Лекстутес

За інформацією ЗМІ, завербований Юрій Лекстутес попросив евакуації з території ОРДЛО

Українські контррозвідники переправили на контрольовану територію колишнього «міністра культури «ДНР» , йому в Україні висунуто підозру за статтею «створення терористичної групи чи терористичної організації».

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Виявилося, що Лекстутес ... - нещодавно завербований, і попросив евакуації з території ОРДЛО», - йдеться у сюжеті.

За словами Лекстутеса, після зміщення з посади ватажка бойовиків ОРДЛО Олександра Захарченка саме він мав очолити окуповану частину Донецької області.

«Співробітник ГРУ Іванич мене представив як майбутнього главу республіки і що це вирішене питання. Мене ГРУ висунуло, але в них була конкуренція з ФСБ», - зазначив Лекстутес. За його словами, у разі погодження очолити окуповані районі Донеччини йому у ГРУ пропонували силову підтримку.

«Викликали помічника Ходаковського і Безлера і говорять їм, що ви за фактом за нього відповідаєте», - каже Лекстутес. «Коли питання Суркова біля Путіна було вирішене, їм я став уже нецікавим. Мене засунули до в'язниці, розстрілювати виводили», - розповів екс-«міністр».

Лекстутес, перебуваючи в ОРДО на посаді «в.о. міністра культури ДНР», був заарештований у грудні 2014 року і перебував у донецькому СІЗО. У «постанові» так званої генпрокуратури «ДНР» від 27 лютого 2015 року зазначалося, що Лекстутес разом з батальйоном «Восток» заволодів автомобілями Донецького музично-драматичного театру, Донецького театру опери і балету ім.Соловьяненко та Академічного ансамблю пісні і танцю «Донбас» та «використовував їх у своїх корисливих цілях».