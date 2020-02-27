Колишній нардеп козак Гаврилюк працює таксистом у Києві, – ЗМІ



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Михайло Гаврилюк овернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому Фото Станіслава Груздєва, Главком

Ексепутат зазначив, що зараз живе, як усі

Колишній народний депутат, активіст Майдану Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві. Про це він заявив у коментарі виданню «КП в Украине».

Раніше в соцмережах повідомили про те, що до них на виклик приїхало таксі Bolt, водієм якого був чоловік, схожий на Гаврилюка.

«Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому», - розповів Гаврилюк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Гаврилюк будує на Прикарпатті садибу площею 550 квадратних метрів. За словами екс-депутата, особняк він придбав завдяки вдалому одруженню - в 2016 році він розписався з 22-річною студенткою Яриною Хемій.

Торік Гаврилюк брав участь у виборах як самовисуванець в окрузі №95 на Київщині. Однак вдруге він мандат не виборов, програвши кандидату зі «Слуги народу».