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    Колишній нардеп козак Гаврилюк працює таксистом у Києві, – ЗМІ

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    <span>Михайло Гаврилюк овернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому</span> - Колишній нардеп козак Гаврилюк працює таксистом у Києві, – ЗМІ
    Михайло Гаврилюк овернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Ексепутат зазначив, що зараз живе, як усі

    Колишній народний депутат, активіст Майдану Михайло Гаврилюк працює таксистом у Києві. Про це він заявив у коментарі виданню «КП в Украине».

    Раніше в соцмережах повідомили про те, що до них на виклик приїхало таксі Bolt, водієм якого був чоловік, схожий на Гаврилюка.

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    «Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому», - розповів Гаврилюк.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Гаврилюк будує на Прикарпатті садибу площею 550 квадратних метрів. За словами екс-депутата, особняк він придбав завдяки вдалому одруженню - в 2016 році він розписався з 22-річною студенткою Яриною Хемій. 

    Торік Гаврилюк брав участь у виборах як самовисуванець в окрузі №95 на Київщині. Однак вдруге він мандат не виборов, програвши кандидату зі «Слуги народу».

    таксі депутат козак Михайло Гаврилюк робота
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