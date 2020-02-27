У лютому лише двоє депутатів взяли участь у всіх голосуваннях Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У лютому в середньому один депутат взяв участь в 73% голосувань Ради

35 депутатів взяли участь у 25% і менше голосувань Ради, ще 35 депутатів долучилися до 25-50% голосувань, 92 депутати – 51-75% голосувань, 259 депутатів – 76-99% голосувань

У лютому лише двоє народних депутатів України взяли участь в 100% голосувань Верховної Ради. Про це повідомляє Комітет виборців України в Facebook.

«Лише двоє народних депутатів України взяли участь в 100% голосувань Верховної Ради у лютому 2020 р. Це Руслан Князевич із «Європейської солідарності» та Олександр Бакумов зі «Слуги Народу». Вказані депутати взяли участь в усіх 784 голосуваннях (натискали «за», «проти» чи «утримався»), що відбулися в лютому», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 35 депутатів взяли участь у 25% і менше голосувань Ради, ще 35 депутатів долучилися до 25-50% голосувань, 92 депутати – 51-75% голосувань, 259 депутатів – 76-99% голосувань.

«Таким чином у лютому в середньому один депутат взяв участь в 73% голосувань Ради. Це нижче, ніж в попередні місяці. У січні – 82%, грудні – 79%, листопаді – 80%», - підсумували в КВУ.

Зазначається, що найбільш активно голосували депутати «Слуги Народу» і «Голосу» - в середньому один депутат долучився до 80% голосувань, а також «Європейської солідарності», які взяли участь в 72% голосувань.

В інших фракцій нижчі показники – група «Довіра» (66%), ОПЗЖ (63%), «Батьківщина» (62%).

Найнижчі результати в позафракційних (58%) і групи «За майбутнє» (53%).