Депутату, який організував продаж викрадених в ЄС авто, повідомили про підозру



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Офіс генпрокурора повідомив про підозру депутату Ужгородської міської ради у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні автівками

За версією слідства,посадовець підозрюється в участі у злочинній організації, яка займалась незаконним заволодінням елітними автомобілями на території Польщі, Нідерландів, Чесхії та ін.

Офіс генпрокурора повідомив депутату Ужгородської міськради про підозру в організації схеми продажів елітних автомобілів, викрадених у країнах ЄС. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру депутату Ужгородської міської ради у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні транспортними засобами (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за версією слідства, вказана особа підозрюється в участі у злочинній організації, яка займалась незаконним заволодінням елітними автомобілями на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші). В подальшому викрадені автомобілі продавали на території України.

За такою схемою у вільний обіг на території України було реалізовано понад півсотні автівок.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

У пресслужбі нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.