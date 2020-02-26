У 179 окрузі на Харківщині використовуються брудні виборчі технології – заява «ЄС»



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15 березня відбудуться довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків)

Нові члени ОВК від партії «Слуга народу» мешкають за межами 179 виборчого округу, - повідомили в політсилі

Харківська територіальна організація партії «Європейська солідарність» висловлює глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася навколо довиборів до Верховної ради України по 179 виборчому округу. Відповідну заяву політсила розмістила у «Фейсбук».

«Правозахисники та моніторингові організації кожного дня повідомляють про численні порушення перебігу виборчого процесу – висування двійників, фальшиві агітаційні матеріали та пошкодження рекламних площ», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в «ЄС» звернули увагу, що 24 лютого Центральною виборчою комісією без ґрунтовного пояснення причин було повністю змінено половину складу Окружної виборчої комісії №179. «Що, по-перше, дестабілізувало на певний час роботу власне ОВК, зокрема, змінено голову комісії, по-друге, викликало побоювання низки політичних експертів про можливість застосування технології зриву виборів. Нові члени ОВК від партії «Слуга народу» та за квотою голови ЦВК територіально мешкають за межами 179 виборчого округу, що унеможливлює стабільну роботу комісії», - повідомили у політсилі.

Партія «Європейська солідарність» виступає категорично проти застосування брудних методів у виборчій кампанії і закликає всіх суб’єктів виборчого процесу чинити за законами України. «Жодних фальсифікацій – це одне з головних гасел Майдану, якого ми закликаємо всіх дотримуватися», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.

Також нагадаємо, що Вікторія Пташник балотується від партії «Європейська солідарність» до Верховної Ради у 179 окрузі Харківської області.

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