Колишній політв’язень Балух зібрав пресконференцію (онлайн-трансляція)



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Володимир Балух після звільнення з російського полону

Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини проти Росії

Звільнений в рамках обміну ув’язненими між Україною та РФ український активіст з окупованого Криму Володимир Балух у понеділок, 16 вересня, дає пресконференцію.

У заході також беруть участь адвокат Балуха Дмитро Дінзе, цивільний захисник колишнього політв’язня Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент, координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Як відомо, Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації.

Напередодні пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону Балухом. Він разом із депутатом від «Європейської солідарності» та колишнім політвʼязнем із Криму Ахтемом Чийгозом приїхав до нього в столичну лікарню «Феофанія».

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.

До слова, раніше пресконференцію проводили колишні бранці Кремля Олег Сенцов та Олександр Кольченко.