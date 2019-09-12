Балух буде позиватися проти Росії у ЄСПЛ



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Володимира Балуха російські окупанти Криму затримали затримали 13 березня 2017 року

Підготовка пакету документів для подачі до ЄСПЛ ведеться з 2016 року

Звільнений в рамках обміну ув’язненими між Україною та РФ український активіст з окупованого Криму Володимир Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації. Про це повідомляють Крим.Реалії.

За його словами, підготовка пакету документів для подачі в Європейський суд по його справі ведеться з 2016 року.

«Вже багато документів подано в ЄСПЛ. Але цей процес триває, ще нічого в цьому плані не завершено, була розмова з «Гельсінкської групою з прав людини». Ми працюємо разом з ними в цьому напрямку. Ми подали перші документи ще до грудня 2016 року, ще з приводу тієї статті 319 (Стаття 319 КК РФ. «Образа представника влади» - ред.), за якою мене судили ще до того, як я потрапив за ґрати. Збираємо всі документи, фіксуємо, ми домовилися, що я трохи в себе прийду і ми закінчимо роботу», - сказав він.

Напередодні пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону кримчанин Володимиром Балухом. Він разом із депутатом від «Європейської солідарності» та колишнім політвʼязнем із Криму Ахтемом Чийгозом приїхав до нього в столичну лікарню «Феофанія», де Балух зараз живе з дружиною.

Балух у розмові з Порошенком висловив побоювання щодо того, на яких умовах українська влада провела обмін із Росією.

«Моє найбільше сподівання, що з цього нашого повернення справжній процес тільки почався. Єдине, чого ми дійсно не хочемо, щоб Україна в обмін на звільнення заручників поступалася своїми національними інтересами. Це наша найбільша пересторога», — сказав Балух.

До слова, звільнені з російського полону моряки сьогодні дадуть пресконференцію.

Напередодні старший матрос Військово-морських сил України Андрій Оприско, звільнений із російського полону, заявив, що всі моряки продовжать службу у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Також зазначимо, що визволені заручники Кремля отримають по 100 тисяч гривень

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