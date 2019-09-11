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    Балух – Порошенку: Ми не хочемо, щоб Україна за звільнення заручників поступалася національними інтересами

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    Звільнений з полону кримчанин Володимир Балух - Балух – Порошенку: Ми не хочемо, щоб Україна за звільнення заручників поступалася національними інтересами
    Звільнений з полону кримчанин Володимир Балух

    Володимир Балух у розмові з Петром Порошенком висловив побоювання щодо того, на яких умовах українська влада провела обмін із Росією

    Пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з  полону кримчанин Володимиром Балухом. Він разом із депутатом від «Європейської солідарності» та колишнім політвʼязнем із Криму Ахтемом Чийгозом приїхав до нього в столичну лікарню «Феофанія», де Балух зараз живе з дружиною. Відео зустрічі Порошенко виклав у Facebook.

    «Людина, яка має Україну в серці, Україну в душі... Володимир Балух був, є і залишається таким самим символом політвʼязнів, які ведуть героїчну боротьбу, як і Ахтем Чийгоз. Для мене як для пʼятого президента України велика честь потиснути руку і подякувати за позицію пана Володимира», — сказав Порошенко.

    Балух у розмові з Порошенком висловив побоювання щодо того, на яких умовах українська влада провела обмін із Росією.

    «Моє найбільше сподівання, що з цього нашого повернення справжній процес тільки почався. Єдине, чого ми дійсно не хочемо, щоб Україна в обмін на звільнення заручників поступалася своїми національними інтересами. Це наша найбільша пересторога», — сказав Балух.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки.

    Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.


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