Балух – Порошенку: Ми не хочемо, щоб Україна за звільнення заручників поступалася національними інтересами



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Звільнений з полону кримчанин Володимир Балух

Володимир Балух у розмові з Петром Порошенком висловив побоювання щодо того, на яких умовах українська влада провела обмін із Росією

Пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону кримчанин Володимиром Балухом. Він разом із депутатом від «Європейської солідарності» та колишнім політвʼязнем із Криму Ахтемом Чийгозом приїхав до нього в столичну лікарню «Феофанія», де Балух зараз живе з дружиною. Відео зустрічі Порошенко виклав у Facebook.

«Людина, яка має Україну в серці, Україну в душі... Володимир Балух був, є і залишається таким самим символом політвʼязнів, які ведуть героїчну боротьбу, як і Ахтем Чийгоз. Для мене як для пʼятого президента України велика честь потиснути руку і подякувати за позицію пана Володимира», — сказав Порошенко.

Балух у розмові з Порошенком висловив побоювання щодо того, на яких умовах українська влада провела обмін із Росією.

«Моє найбільше сподівання, що з цього нашого повернення справжній процес тільки почався. Єдине, чого ми дійсно не хочемо, щоб Україна в обмін на звільнення заручників поступалася своїми національними інтересами. Це наша найбільша пересторога», — сказав Балух.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.



