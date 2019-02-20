Колишній прокурор Жуков тимчасово очолив Антикорупційний суд
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Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності
Державна судова адміністрація (ДСА) призначила тимчасового виконувача обов’язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Ним став Олексій Жуков, повідомляє прес-служба ДСА України.
У ДСА повідомляють, що Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності - начальника відділу адміністрування нерухомим майном Державної судової адміністрації України.
Як зазначається, рішення про призначення т.в.о. керівника апарату ВАС ухвалено на виконання вимог закону «Про судоустрій і статус суддів» до призначення керівника апарату цього суду згідно з процедурами, визначеними законодавством.
Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює дії щодо:
- реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи;
- забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи;
- представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.
Зазначимо, що у конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат, 7 з яких - за результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та Громадської ради міжнародних експертів.