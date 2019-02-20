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    Колишній прокурор Жуков тимчасово очолив Антикорупційний суд

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    Виконувачем обов'язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду призначений Олексій Жуков - Колишній прокурор Жуков тимчасово очолив Антикорупційний суд
    Виконувачем обов'язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду призначений Олексій Жуков

    Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності

    Державна судова адміністрація (ДСА) призначила тимчасового виконувача обов’язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Ним став Олексій Жуков, повідомляє прес-служба ДСА України.

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    У ДСА повідомляють, що Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності - начальника відділу адміністрування нерухомим майном Державної судової адміністрації України.

    Як зазначається, рішення про призначення т.в.о. керівника апарату ВАС ухвалено на виконання вимог закону «Про судоустрій і статус суддів» до призначення керівника апарату цього суду згідно з процедурами, визначеними законодавством.

    Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює дії щодо:

    • реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи;
    • забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи;
    • представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.
    Відомо, що він народився 5 грудня 1978 року в Києві. У 2006 році здобув вищу освіту в Київському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю Правознавство. У 2011 році здобув кваліфікацію магістра з цієї ж спеціальності.  
    Як повідомляється, загальний трудовий стаж Жукова становить понад 19 років, стаж державної служби - понад 15 років. Він займав посади спеціаліста з питань містобудування та архітектури, завідувача відділу, начальника відділу Дарницької райдержадміністрації; головного спеціаліста Головного управління житлового господарства КМДА.  
    Також Жуков займав посади помічника прокурора, старшого помічника прокурора, старшого слідчого, прокурора, старшого прокурора прокуратури Києва; старшого прокурора, прокурора Генеральної прокуратури.  
    За даними ЗМІ, в грудні 2015 року підприємці Дніпровського району Києва проводили акції протесту проти призначення Жукова прокурором району. Зокрема, вони звинувачували його в корупції, рейдерстві та незаконному збагаченні.  
    Крім того, наголошується, що мати прокурора Олена Жукова працює в Генеральній прокуратурі. Дружина Жукова, Наталія Левицька, працює заступником начальника відділу в прокуратурі Києва.

    Зазначимо, що у конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат, 7 з яких - за результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та Громадської ради міжнародних експертів.

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