Хто рветься у Верховний суд? Громадськість оприлюднила список «негідних»

Верховний суд: останній шанс працевлаштуватися

Відбір суддів до Верховного суду - найвищої судової інстанції країни - на фінальному етапі. Залишилось закрити останні 78 вакансій, на які претендують понад дві сотні кандидатів. Громадська рада доброчесності оприлюднила список тих, кого вважає недоброчесними претендентами, і вимагає не допустити їх призначення. Представники громадськості побоюються, що їхня думка у підсумку буде проігнорована, і суд, який має повноваження переглядати рішення Антикорупційного суду, а також результати виборів, поповниться ставлениками влади. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів, яка і проводить відбір, і не приховують, що мають завершити конкурс до виборів.

У 2016 році у результаті судової реформи був створений новий Верховний суд. Його формування триває другий рік. Всього членів Верховного суду має бути 196, і для того, щоб доукомплектувати новий орган, необхідно добрати ще 78 осіб. У Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду є вакантними 26 посад, у Касаційному господарському суді – 16 посад, у Касаційному кримінальному суді – 13 посад і у Касаційному цивільному суді – 23 посади.

Репутація цих суддів повинна бути бездоганною, зважаючи на їхні повноваження і той факт, що обирають їх на довічний термін. «Коли доберуть цих 78 осіб, отримаємо склад Верховного суду, який не буде оновлюватися десятиліттями. Це останній шанс для тих, хто хоче протягнути своїх людей у Верховни суд», - робить висновок член Громадської ради доброчесності Євгенія Моторевська.

На цьому тижні завершується черговий етап відбору – співбесіди з усіма 235 кандидатами, які успішно склали тестування, і з 19 по 22 лютого відбудуться пленарні засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, на яких будуть проводити інтерв’ю з кандидатами, чия репутація викликала сумнів у Громадської ради доброчесності. На цьому етапі у ВККС буде можливість остаточно відсіяти недоброчесних кандидатів. З тих учасників конкурсу, до яких у ВККС не буде претензій, сформують рейтингові списки на основі результатів за тестування та балу за доброчесність. З них відберуть необхідну кількість осіб на вакантні посади, і ці списки передадуть Вищій Раді правосуддя, яка повинна ухвалити запропонованих кандидатів, і передати список на підпис президенту.

Очікується, що фінальний список оголосять до середини березня.

Громадська рада доброчесності (ГРД) — постійно діючий незалежний орган у системі судоустрою України, призначений для сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності . Статус Ради вперше визначений у 2016 році Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Громадська рада доброчесності складається з 20 членів, які обираються строком на 2 роки і працюють на волонтерських засадах.

ГРД проаналізувала досьє, декларації та дані відкритих реєстрів щодо усіх 235 кандидатів та надіслала до ВККС негативні висновки щодо 71 з них. Але ВККС погодилась із висновками лише щодо третини: станом на 14 лютого за рекомендацією ГРД Вища рада правосуддя відсіяла з конкурсу 23 особи.

Представники ГРД побоюються, що не зможуть вплинути на вибір ВККС під час пленарних засідань. У грудні 2017 року у ВККС змінили регламент, і у новій його редакції заборонили членам Громадської ради доброчесності брати участь у пленарних засіданнях. Члени ГРД вели перемовини з ВККС про те, щоб змінити це правило, і хоча голова Вищої кваліфікаційної комісії обіцяв журналістам, що громадськість таки допустять до засідань, офіційної заяви про це оприлюднено так і не було.

«Це означає, що наші висновки будуть оцінюватися всім складом ВККС без нашої участі, значить, ми не зможемо поставити додаткові питання кандидатам. Робота не припиняється, і щодо деяких з кандидатів ми доповнювали інформацію, але тепер ми її не зможемо використати проти них. Тому і просимо допустити нас до пленарних засідань», - пояснює Моторевська.

Представники громадськості також скаржаться, що час, який їм був виділений на перевірку кандидатів, був дуже обмеженим.

«Конкурси мають проводити незалежно від того, хто є президентом. Зараз все виглядає так: якщо Петро Порошенко не переможе, і якщо результати конкурсу оголошувалися б після виборів, то всі його протеже, зокрема Тетяна Малашенкова, член Вищої ради правосуддя, яка працювала юристом в його бізнес-структурі і була кандидатом до Верховної Ради від БПП у 2014 році, мали б менше шансів потрапити до складу Верховного суду. Тому, як на мене, є багато причин, чому вони це роблять. В тому числі для того, аби просунути своїх людей, встигнути їх призначити», - пояснює Моторевська.

Що цікаво, ще вісім негативних висновків ВККС не планує розглядати взагалі – нібито вони були подані у невідповідний строк. Один з них – щодо Ігоря Бенедисюка, який призначений до Вищої ради юстиції за квотою Петра Порошенка. Висновки нібито бути подані… на 4 хвилини пізніше кінцевого строку. «Ці обмеження – ініціатива ВККС, які прописали це у своєму регламенті, хоча у Законі про судоустрій та статус суддів не вказано для ГРД жодних часових рамок», - звертає увагу Моторевська.

Список недоброчесних за версією Громадської рада доброчесності та Фундації Dejure

Бенедисюк Ігор Михайлович голова Вищої ради правосуддя

Висновок ГРД Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила залишити без розгляду.

Між кандидатом простежується зв’язок з президентом України. Бенедисюк був призначений членом Вищої ради юстиції за квотою президента. Коли Бенедисюк вже перебував на цій посаді, але ще не мав статусу судді, отримав від Порошенка нагороду - іменну зброю, що заборонено законом.

Є підозра про наявність у Бенедисюка і російського громадянства.

Бенедисюк як голова Вищої ради правосуддя причетний до покривання «суддів Майдану», зокрема Чауса, Девятка, Ластовки, Саніна, Кізюн та інших, яких через рішення Бенедисюка не звільнили за очевидно неправосудні рішення часів Майдану, заявляють у ГРД.

Боровик Сергій Сергійович суддя Господарського суду Черкаської області

Підозрюється у приховуванні майна, так як у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки Боровик не задекларував жодної нерухомості за місцем роботи у Черкасах.

Бринцев Олексій Васильович суддя Господарського суду Харківської області

Підозрюється у зв'язках з політичними силами. Колишній тесть кандидата Гавриш Степан Богданович у 2004—2005 роках представляв інтереси кандидата у президенти Віктора Януковича у Верховному Суді, а під час шостого скликання Верховної Ради колишня дружина кандидата була помічницею народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Працюючи на посаді судді Конституційного Суду, у 2010 році у складі колегії суддів Бринцев скасував зміни до Конституції 2004 року, чим дозволив Януковичу узурпувати владу.

Верховець Анатолій Анатолійович суддя Київського апеляційного господарського суду

Незаконно приватизував у 2011 році квартиру в Києві (площею 53 кв. м), хоча у його дружини була у власності квартира у столиці (площею 97 кв. м).

Верховець не зміг пояснити, звідки на банківських рахунках дружини за 2014 рік взялись 192,5 тис грн.

Поки офіційно перебував на навчанні, а не на робочому місці, ухвалив 17 судових рішень.

Вільгушинський Михайло Йосипович суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Брав участь у попередньому конкурсі до Верховного Суду, тоді отримав негативні висновки ГРД, але при цьому Вища кваліфікаційна комісія суддів одноголосно визнала Вільгушинського здатним здійснювати правосуддя у Верховному суді.

Кандидат у деклараціях не вказав, що має сина і дружину. Не декларував за 2013 рік автомобіль Lexus LS 460, а у 2015—2016 роках «забув» про машини Acura MDX та Toyota Camry.

Волковицька Наталя Олександрівна член Вищої ради правосуддя

Висновок ГРД Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила залишити без розгляду.

У складі Вищої ради правосуддя кандидат розглядала справи щодо суддів, які виносили вироки учасникам Революції Гідності. Зокрема, Волковицька причетна до рішень, що виправдовували діяльність «суддів Майдану».

Підозрюють у причетності до незаконного притягнення до відповідальності судді Галицького райсуду Львова Віталія Радченка за те, що той надав детективам НАБУ дозвіл на обшук у голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, а також до переслідування судді з Октябрського райсуду Полтави Лариси Гольник, яка відмовилася «покривати» корупційні оборудки міського голови.

Вус Світлана Михайлівна суддя Верховного Суду України

Не задекларувала квартиру площею 66,9 кв. м у 2011—2014 роках. Також суддя брала участь в ухваленні рішень, що призвели до порушення прав людини, про що не згадувала декларації доброчесності за 2016 рік.

Гришин Геннадій Анатолійович суддя Апеляційного суду Донецької області

Не зазначив у декларації доброчесності за 2015 рік участь в ухваленні рішень у справах «Луценко проти України» та «Загородній проти України», в яких Європейський суд з прав людини констатував порушення прав людини.

Губенко Надія Михайлівна суддя Вищого господарського суду України

Висновок ГРД Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила залишити без розгляду.

Кандидатка у 2013 році придбала квартиру площею 136,1 кв. м у столичному ЖК «Новопечерські липки», але задекларувала його аж у 2015 році, при цьому вказавши її вартість у 898,2 тис грн, тоді як ринкова їціна - 2,1—3,5 млн грн. Доходи кандидатки та членів її родини за цей період не дозволили б придбати вказану квартиру (відповідно 530,2 тис грн і 494,9 тис грн).

Губенко фігурувала у гучному конфлікті довкола забудови на території Олександрівської лікарні в Києві: приймала суддівські рішення на користь забудовника.

Губська Олена Анатоліївна суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Під час Революції Гідності, у лютому 2014 року, у складі колегії суддів протиправно забороняла мирні зібрання, що згодом підтвердила дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Не перебуваючи на робочому місці (поки була на навчанні), ухвалила 190 судових рішень.

Данилова Мальвіна Володимирівна колишня суддя Вищого господарського суду України, тепер суддя Господарського суду Києва

Кандидатка відзначилася рішеннями про дозвіл будівництва висотки під стінами Національного заповідника «Софія Київська». Це рішення стурбувало ЮНЕСКО.

Громадська рада доброчесності упіймала Данилову на систематичних помилках, приховуванні статків та недостовірній інформації про доходи.

Дані про елітну нерухомість та автомобілі кандидатки набули б широкого розголосу через повідомлення Данилової про пограбування будинку на суму $500 тисяч.

Дашутін Ігор Володимирович голова Сумського райсуду Сумської області

У 2016 році кандидат задекларував занижені доходи від продажу двох автомобілів — Toyota Camry (15 тис. грн) та Ford Mondeo (8 тис. грн).

Того ж року кандидат придбав нову Toyota Camry, але не задекларував «подаровані» родичами 400 тис. грн на цю покупку. На співбесіді кандидат сказав, що не вважає вказану суму подарунком, хоча сам писав науково-практичний коментар до антикорупційного законодавства, де визнавав подібні кошти подарунком.

2017-го кандидат передав службовий Mitsubishi Pajero, який перебуває на балансі Сумського райсуду, своєму другові — голові Господарського суду Олександру Коваленку. Останній поїхав на вказаному авто на зустріч і був затриманий під час одержання $26 тис хабаря.

Євграфова Єлизавета Павлівна суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Кандидатка має значні розбіжності в доходах і витратах. У 2012 році дохід сім'ї Євграфової склав 475,8 тис. грн, тоді як витрати перевищили мільйон гривень.

Тільки за 2012 рік сім'я судді придбала Toyota Land Cruiser Prado 2012 року випуску за 665 тис. грн і мотоцикл BMW K1600GTL 2012 року випуску за 280 тис. грн.

Упродовж подальших двох років сім'я придбала кілька земельних ділянок у Криму, а також туристичну путівку за майже 6400 євро.

За 2015—2017 роки кандидатка додатково задекларувала готівкою $95 тис.

Також Євграфова ухвалила 54 суддівських рішення під час проходження підготовки у столичній Національній школі суддів України.

Євсіков Олексій Олександрович суддя Вищого господарського суду України

Кандидат зробив стрімку кар'єру у судовій системі — маючи лише шість років суддівського стажу, він став суддею Вищого господарського суду України. У ГРД підозрюють, що не обійшлось без зв’язків тещі Ніни Миколаївни Фадєєвої, яка тривалий час була членом ВККС та мала зв'язки з Віктором Януковичем і його соратниками з «Партії регіонів».

Олексій Євсіков фігурує у кримінальному провадженні про втручання в автоматизовану систему розподілу справ. У 2018 року Департамент спецрозслідувань ГПУ виявив, що для того, щоб справи потрапляли на розгляд до конкретних суддів, в роботу системи авторозподілу справ у Вищому господарському суді України втручалися понад 20 тисяч разів. Євсіков був одним із суддів, на кого здійснювався розподіл справ із втручанням у систему. Внаслідок цього державі було завдано збитків на мільйони гривень.

Єремейчук Сергій Володимирович суддя Рівненського апеляційного суду

У 2013 році Єремейчук заявив самовідвід у справі проти Рокитнівського РВ УМВС України у Рівненській області, де працював упродовж 1997—2003 років. Такою поведінкою, стверджують в ГРД, кандидат фактично визнав, що його попередня робота в установі може похитнути його об'єктивність та неупередженість як судді. При цьому раніше Єремейчук ухвалив щонайменше 41 судове рішення у справах за участю посадовців вказаного райвідділу.

Кандидат майже вдвічі занизив вартість задекларованої у 2016 році квартири. Пізніше суддя зазначив, що житло за понад 467 тис грн йому придбали на власні заощадження тесть-бригадир сільгосппідприємства і теща-техпрацівниця.

Жигалкін Іван Павлович суддя Господарського суду Харківської області

Квартиру площею 92 кв. м. у Харкові судді нібито подарувала у 2015 році сестра, однак за рік оформила подарунок на себе. Джерела придбання квартири невідомі.

Іваненко Яна Леонідівна суддя Вищого адміністративного суду

Висновок ГРД Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила залишити без розгляду.

Яна Іваненко вже брала участь у конкурсі до Верховного Суду у 2017 році. Тоді Комісія погодилась з негативним висновком Громадської ради доброчесності й виключила її з конкурсу. Цього разу ВККС вирішила, що суддя підтвердила свою доброчесність і може продовжувати участь у конкурсі.

Громадська рада доброчесності виявила, що Іваненко була помічником колишнього голови Вищої ради юстиції та екс-депутата від партії СДПУ(о)— Валерія Євдокимова. Від останнього кандидатка має сина і будинок у Ворзелі під Києвом.

На переконання ГРД, Євдокимов може впливати на призначення Іваненко і саме його протекція забезпечила кандидатці стрімку кар'єру: від судді Господарського суду Київської області у 28 років — до судді Вищого адміністративного суду у 34 роки, а також присвоєння їй чисельних відзнак («Заслужений юрист України», Міністерства юстиції «За заслуги» та Конституційного суду, низка почесних грамот Верховної Ради, Кабінету міністрів тощо).

Іщук Лариса Петрівна суддя Львівського апеляційного адміністративного суду

У майновій декларації за 2014 рік кандидатка не задекларувала жодних об'єктів нерухомості, як і допускала розбіжності в майнових деклараціях за 2012, 2013 і 2014 роки щодо легкових автомобілів Audi А4 2010 року випуску, Mercedes-Benz 500 1999 року випуску, Audi А4 2007 року випуску.

Додатково на співбесіді з кандидаткою було з'ясовано, що її 18-річній доньці на праві власності належить квартира у Львові площею 75,6 кв. м, кошти на придбання якої, за її словами, надали батьки судді.

Картере Валерій Іванович суддя Вищого господарського суду України

Фігурує у кримінальному провадженні про втручання в автоматизовану систему розподілу справ у Вищому господарському суді. Слідчі встановили загалом понад 20 тисяч випадків втручання, які уможливили потрапляння справ конкретним суддям. Держава зазнала мільйони збитків.

Також журналісти виявили, що суддя призначив головою ліквідаційної комісії ТОВ «Пограничник» Володимира Квашу, проти якого було відкрито дві кримінальні справи: щодо зникненням тракторів «Джон Дір» та щодо побиття судового виконавця.

Протягом 2015—2016 років кандидат здійснив шість подорожей до Росії, мета яких невідома.

Компанієць Ірина Дмитрівна суддя Першого апеляційного адміністративного суду

Компанієць не вказала право власності на 66,66% квартири у місті Ясинувата Донецької області площею 61,8 кв. м у деклараціях за 2012, 2013 та 2014 роки.

Також у декларації за 2016 рік кандидатка не надала інформацію про зареєстроване за її чоловіком право власності на виробничий цех площею 262,90 кв. м, розташований у місті Ясинувата Донецької області, хоча декларувала його раніше. Як і не відобразила жодної інформації про його продаж.

Кравець Олександр Олександрович суддя Одеського апеляційного адміністративного суду

Причетний до заборони мирних зібрань під час Революції гідності у грудні 2013 року. У 2013 році Одеський окружний адміністративний суд (постанова від 25.11.2013 у справі №

815/8050/13-а) заборонив проведення будь-яких мирних зібрань на значній території м. Одеса невизначеному колу осіб у період з 25.11.2013 по 31.12.2013. Це рішення було залишене без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 23 грудня 2013, яка постановлена колегією суддів, до складу якої входив Кравець.

Кролевець Ольга Анатоліївна суддя Вищого господарського суду України

Фігурує у кримінальному провадженні про втручання в автоматизовану систему розподілу справ у Вищому господарському суді. Слідчі встановили загалом понад 20 тисяч випадків втручання з метою направити справи конкретним суддям. Через такі дії держава зазнала мільйони збитків.

Малашенкова Тетяна Михайлівна член Вищої ради правосуддя

Працювала у комерційний структурах чинного президента Петра Порошенка, а також тривалий час надавала їм юридичні послуги. Малашенкова була кандидаткою до Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка у 2014 році, а також була призначена до Вищої ради правосуддя за квотою президента.

У складі Вищої ради правосуддя розглядала справи щодо суддів, які виносили вироки учасникам акцій протестів під час Революції Гідності і сприяла тому, щоб вони уникнули відповідальності.

Кандидатка значно занизила вартість задекларованого майна, зокрема вказала, що придбала автомобіль Lexus RX 350 2007 року випуску за 130 тис. грн. Щодо вартості інших автомобілів, якими вона володіє, вказала «невідомо».

Також коштовним майном володіють члени родини Малашенкової. У 2017 році її чоловік придбав автомобіль Land Rover Discovery Sport 2017 року випуску вартістю 1,2 млн грн, а у 2016 році її мати придбала в новобудові у центрі Києва квартиру площею 122,80 кв. м, при тому що дохід матері за 2013—2018 роки склав лише 14,3 тис грн.

При таких значних витратах, у 2017 році кандидат декларувала готівку вже у розмірі $165,3 тис.

Могил Сергій Костянтинович суддя Вищого господарського суду України

Кандидат використовував родинні зв'язки зі своїм дядьком Сергієм Ківаловим для здобуття посади судді Вищого господарського суду. Саме Ківалов подав до Верховної Ради кандидатуру племінника і голосував за його обрання.

Спільно з двома дочками кандидат приватизував і продав службову квартиру загальною площею 112,1 кв. м у новобудові на бульварі Дружби народів у Києві, в якій ніколи не проживав.

Будучи Секретарем четвертої палати Вищого господарського суду, Могил особисто, без використання програми авторозподілу, розподіляв справи на суддів і змінював склад колегії.

Мостова Галина Іванівна суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

У майнових деклараціях відсутня інформація про столичну квартиру площею 47 кв. м, а також про частку 25% у житловому будинку площею 229 кв. м на Київщині, якою Мостова володіла понад десятиліття. Пізніше кандидатка не вказала, що користується двома ділянками площею 25 соток, а також житловим будинком і автомобілем Porsche Cayenne.

Перебуваючи не на робочому місці, а на навчанні, ухвалила 32 судових рішення.

Поляков Борис Мусійович суддя Північного господарського апеляційного суду

Висновок ГРД Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила залишити без розгляду.

Кандидат брав участь в ухваленні рішення, пов'язаного з рейдерством іноземного інвестора, акціонера ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція». Своїм рішенням у колегії суддів Поляков легалізував банкрутство підприємства № Б8/180-10, внаслідок чого землю заводу продали без належного аукціону рейдерам. Окрім того, невідомі особи викрали акції інвестора-громадянина Швеції вартістю понад 2 млн грн.

Рябішин Андрій Олександрович суддя Полтавського апеляційного суду

Кандидат «забув» вказати відомості про дружину-депутата у власній декларації.

Площа його заміського будинку протягом останніх чотирьох років збільшилася більше ніж удвічі за рахунок господарських будівель, інформація про які у державних реєстрах відсутня. Якщо довіряти його майновим деклараціям (2015, 2016 і 2017), то розміри площ набутих кандидатом у власність земельних ділянок також збільшувалися.

Сапальова Тетяна Валентинівна суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду

Кандидатка встановлювала обмеження щодо мирних зібрань під час Революції Гідності. Сапальова не вказала цей факт у декларації доброчесності.

Їй вдалось уникнути відповідальності «у зв’язку із закінченням строку для притягнення її до дисциплінарної відповідальності».

Сахно Роман Іванович суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Кандидат у касаційній інстанції підтримав незаконний вирок Печерського райсуду Києва у справі Юлії Тимошенко, яку у Парламентській асамблеї Ради Європи, Європейському парламенті та Європейському суді з прав людини визнали політично мотивованою.

Разом з іншими високопосадовцями часів Януковича кандидат у 2012—2013 роках проживав у «Будинку відпочинку «Конча-Заспа», який входив до сфери управління Адміністрації Президента.

З 2014 року мати Сахно володіє маєтком та двома земельними ділянками під Києвом, хоча впродовж попередніх двох років жінка мала лише 1000 грн доходу.

Сіра Аліна Василівна адвокат

Висновок ГРД Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила залишити без розгляду.

Разом з чоловіком впродовж 2009—2012 років очолювали Житомирську філію приватного підприємства «Спеціалізоване підприємство Юстиція», яке реалізовувало арештоване майно у рамках виконавчого провадження і мало дуже сумнівну репутацію через незаконні методи роботи та корупційну схему за участю виконавчої служби та Мін'юсту.

За даними генерального директора ДП «СЕТАМ» Віктора Вишньова, діяльність схожих компаній спричинила державі мільярдні збитки.

Сокалюк Всеволод Петрович адвокат

Кандидат не вказав у деклараціях за 2015 та 2017 роки, що є співзасновником Малого приватного підприємства «Серокс» (ЄДРПОУ 30199962) із розміром внеску до статутного фонду 40 тис грн.

Соп'яненко Оксана Юріївна суддя Господарського суду Сумської області

Кандидатка з 2016 року користується автомобілем Volkswagen Polo, який належить її подрузі, а у деклараціях за 2016—2017 роки вказала вартість цього транспорту, істотно нижчу за ринкову, — 49 тис грн. У серпні 2018-го Соп'яненко придбала цей самий автомобіль у подруги вже за 170 тис грн. Отже, виникає обґрунтований сумнів у достовірності відомостей, які кандидатка вказувала у деклараціях.

Також не пояснила джерела походження коштів на будівництво будинку площею понад 280 кв. м неподалік Сум вартістю у понад 1,9 млн грн.

Стеценко Семен Григорович професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету

Кандидат отримав майже 2 млн грн у подарунок від родича, але у декларації зазначив, що джерелом подарунку є член сім'ї першого ступеня споріднення. Проте жоден з цих родичів кандидата, згідно з досьє, не мав легальних доходів, які дозволяли б зробити такий коштовний подарунок.

Дослідження декларацій дозволило виявити також, що добробут родини Стеценка, імовірно, частково пов'язаний з незаконними діями його батьків. Окрім згаданих 2 млн грн, він отримав у подарунок від своєї матері столичну квартиру для свого сина – її онука.

Тарасишина Оксана Миколаївна суддя Одеського окружного адміністративного суду

Висновок ГРД Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила залишити без розгляду.

Кандидатка оприлюднила суперечливі дані щодо права власності на автомобіль Mitsubishi Pajero Sport 2014 року випуску, який нібито належить свекрусі. Водночас, у декларації за 2017 рік вона зазначила, що протягом трьох років безоплатно користується цим авто. До того ж, навряд чи батьки чоловіка могли придбати дорогий автомобіль за пенсію у 3500 грн у місяць.

Також суддя задекларувала втричі меншу вартість автомобіля чоловіка Hyundai Accent 2012 року випуску.

Тацій Лариса Василівна суддя Харківського апеляційного адміністративного суду

Кандидатка безпідставно отримала сертифікат із підготовки суддів. В анкеті Тацій вказала, що протягом 10—12 червня 2013 року проходила підготовку суддів, які обіймають адміністративні посади. У програмі вказано, що це відбувалось у Києві, але за вказані дати проведення підготовки вона встигла ухвалити 206 судових рішень.

Крім того, як виявила Громадської ради доброчесності, суддя прослухала лише 37% аудиторних занять курсу, тому сертифікат отримала безпідставно.

Тітов Максим Юрійович суддя Оболонського районного суду м. Києва

Кандидат причетний до незаконних рішень проти автомайданівців, які 29 грудня 2013 року організували автопробіг до резиденції Януковича «Межигір'я».

Також кандидат перешкоджав вчасному ухваленню та оприлюдненню судових рішень у справах Майдану. Зокрема, ухвалені кандидатом у 2014 році постанови у справах, які стосуються подій Революції Гідності, досі відсутні у Реєстрі судових рішень, що суперечить Закону «Про доступ до судових рішень» та п.14 Перехідних положень Закону «Про забезпечення права на справедливий суд».

Ульянов Руслан Анатолійович адвокат

Кандидат неодноразово в мережі Facebook залишав коментарі непристойного характеру та демонстрував вороже ставлення до журналістів. А також дозволяв собі у публічних дискусіях грубі висловлювання: під час дискусії з секретарем земельної комісії міської ради вжив вислів «Ви - баба базарна!».

Уханенко Сергій Анатолійович суддя Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду

Ухвалені кандидатом рішення порушували права людини, що встановлено рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Лазаренко та інші проти України».

За підрахунками ГРД, дружина судді, адвокат, за кілька років отримала довіреності на представництво інтересів від 65 осіб. Але задекларовані нею доходи свідчать, що адвокат працювала лише за сумнівні 3700 грн на місяць.

У грудні 2015 року кандидат скоїв ДТП — наїхав на пішохода. Постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму і забиття, але за цим фактом кримінальне провадження не реєструвалось. Винним у ДТП визнали пішохода, при цьому поліцейські робили висновок без експертизи тілесних ушкоджень.

Франтовська Тетяна Іванівна суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Брала участь у попередньому конкурсі до Верховного Суду, але тоді Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. Підставою для цього став той факт, що Франтовська ухвалювала рішення всупереч усталеній практиці Європейського суду з прав людини і не вказала про це у декларації доброчесності судді.

Вища рада правосуддя погодилась тоді із Висновком ГРД і не внесла Франтовську у подання президентові про призначення її суддею Верховного суду.

Хобор Романа Богданівна суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

У Громадської ради доброчесності виникли сумніви щодо достовірної вартості квартир, які у Львові придбала матір судді. Два суміжні помешкання загальною площею понад 105 кв. м обійшлися їй менш ніж у 107 тисяч грн.

Чернобай Олег Іванович суддя Ковпаківського районного суду міста Суми

Теща судді з 2009 року майже щороку набувала у власність коштовні автомобілі з подальшою видачею довіреностей на ім'я Чернобая, але у його деклараціях відсутні дані про те, що йому належить право користуватися цими транспортними засобами.

Також суддя не задекларував квартиру, якою користується з 2011 року.

Чернобай чотири рази поспіль обирався головою Ковпаківського районного суду міста Суми, тоді як закон дозволяє перебувати на посаді голови суду лише протягом двох термінів поспіль.

Шицький Іван Богданович суддя Верховного Суду України (до 2016 року)

Висновок ГРД Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила залишити без розгляду.

Кандидат задекларував у 2015 році спільний з дружиною дохід у 900 тис грн, які в подальших деклараціях не зазначаються. Натомість вже у 2016-му Шицький вказує купівлю квартири і автомобіля.

Водночас дружина судді на зарплату заступника начальника управління пільг, державної та регіональної допомоги у КМДА купує автомобіль Volkswagen Golf вартістю понад 706 тис. грн і неймовірно дешеву столичну квартиру площею 182,10 кв. м — за 249,4 тис грн.

ГРД висловила сумнів щодо джерел доходів для будівництва задекларованого суддею заміського будинку площею понад 450 кв. м на Київщині, який нібито належить дружині, заробітна плата якої склала всього 120 тис. грн на рік.

Яремко Василь Васильович суддя Чернівецького апеляційного суду

У грудні 2013 року кандидат зареєстрував право власності на житловий будинок у Чернівцях площею 235 кв. м, вартість якого за останньою оцінкою складає 1,06 млн грн. Джерела походження коштів Яремко не пояснив.

Яна Степанковська, «Главком»