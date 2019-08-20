Колишнього президента Киргизстану залишили під вартою



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Колишнього президента Атамбаєва підозрюють у корупції, узурпації влади та інших злочинах

Суд провів виїзне засідання в будівлі держкомітету нацбезпеки, де Атамбаєв перебуває під арештом

Суд у Бішкеку продовжив термін арешту колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва на два місяці - до 26 жовтня.

Про це повідомляє Kloop.

Зазначається, що суд провів виїзне засідання в будівлі держкомітету нацбезпеки, де Атамбаєв перебуває під вартою.

Раніше відбулося засідання міського суду Бішкеку, на якому розглядалася зміна запобіжного заходу колишньому президенту. Його адвокати просили суд скасувати арешт, але обмеження свободи Атамбаєва залишили в силі.

Нагадаємо, глава Державного комітету національної безпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв заявив, що Атамбаєв готував в республіці державний переворот.

Як відомо, експрезидент Киргизстану був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Спецназ почав штурм резиденції Атамбаєва ще 7 серпня, але штурм був провалений, прихильники екс-президента не пустили силовиків в будинок колишнього лідера нації.

27 червня парламент Киргизстану прийняв рішення про зняття статусу недоторканності з Атамбаєва. Колишнього президента підозрюють у корупції, узурпації влади та інших злочинах. Якщо слідство доведе його провину у злочинах, екс-лідеру Киргизстану може загрожувати довічне ув'язнення.

Джерело: УНН