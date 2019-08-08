ЗМІ: експрезидента Киргизстану Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки



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Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв

Офіційної інформації про привід Атамбаєва до Держкомітету національної безпеки поки немає

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва після затримання відвезли до Державного комітету національної безпеки.

Про це заявила радниця експрезидента на громадських засадах Кундуз Жолдубаєва, повідомляє «Радіо Азаттик».

У той же час, як наголошується, офіційної інформації про привід Атамбаєва до Держкомітету національної безпеки поки немає.

Саму Жолдубаєву разом з одним з охоронців Атамбаєва завели до будівлі міністерства внутрішніх справ. Раніше до МВС привезли радника Алмазбека Атамбаєва Фаріда Ніязова.

Раніше стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Нагадаємо, ввечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців.

Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Наразі відомо, що під час затримання експрезидента Киргизстану постраждали 80 людей.