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    Колишнього президента Киргизстану звинуватили в підготовці державного перевороту

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    Алмазбек Атамбаєв готував в країні державний переворот - Колишнього президента Киргизстану звинуватили в підготовці державного перевороту
    Алмазбек Атамбаєв готував в країні державний переворот

    Атамбаєв зізнався, що під час затримання він шість разів стріляв в бійців спецслужби

    Затриманий колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв готував в республіці державний переворот. Про це заявив на пресконференції в Бішкеку у вівторок, 13 серпня, глава Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану Орозбек Опумбаєв.

    «Атамбаєв планував здійснення в країні державного перевороту», - сказав він.

    За словами Опумбаєва, експрезидент спеціально під час операції з його затримання використовував для захисту жінок і дітей, щоб потім використовувати інформацію про поранення мирних громадян як фактор для повалення влади.

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    Опумбаєв уточнив, що боєць спецпідрозділу, який брав участь в штурмі резиденції Атамбаєва, був застрелений зі зброї, виявленої в будинку колишнього глави держави.

    «Боєць був застрелений зі зброї, яка перебувала в будинку Атамбаєва. В його будинку згодом було виявлено велику кількість різної зброї, в тому числі гвинтівку СВД», - сказав глава ДКНБ.

    За словами Опумбаєва, Атамбаєв зізнався, що під час затримання він шість разів стріляв в бійців спецслужби.

    Нагадаємо, експрезидент Киргизії був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека, його вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових автомобілів і автобусів з військовими. Також з'явилося відео затримання Атамбаєва.

    Спецназ почав штурм резиденції Атамбаєва ще 7 серпня, але штурм був провалений, прихильники екс-президента не пустили силовиків в будинок колишнього лідера нації.

    27 червня парламент Киргизії прийняв рішення про зняття статусу недоторканності з Атамбаєва. Колишнього президента підозрюють у корупції, узурпації влади та інших злочинах. Якщо слідство доведе його провину у злочинах, екс-лідеру Киргизії може загрожувати довічне ув'язнення.

     

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