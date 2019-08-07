У Киргизії спецназ зі стріляниною штурмує будинок колишнього президента



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Експрезидента Атамбаєв звинувачують в корупції та незаконному збагаченні

У штабі колишнього президента повідомили, що під час штурму поранення отримали 10 осіб

У Киргизії спецпризначенці штурмують резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Про це повідомляє Настоящее время.

Зазначається, що кілька людей отримали поранення в результаті силової операції, над селищем літає військовий вертоліт.

«Спецназ вже зайшов на територію резиденції Атамбаєва. Було чути кілька пострілів, але хто конкретно стріляв – незрозуміло», - йдеться у повідомленні.

У штабі Атамбаєва уточнили, що поранення отримали 10 осіб, в тому числі один журналіст.

Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.