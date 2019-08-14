Колишньому президенту Киргизстану пред'явили нові звинувачення



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Алмазбек Атамбаєв

Атамбаєв відмовився співпрацювати зі слідством і підписувати будь-які слідчі і процесуальні документи

Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву пред'явлені звинувачення ще за двома епізодами.

Про це 14 серпня пише 24.kg з посиланням на інформацію правоохоронних органів.

За даними адвоката Алмазбека Атамбаєва Сергія Слєсарєва, військова прокуратура пред'явила повідомлення про підозру колишнього глави держави в двох злочинах. Нові звинувачення стосуються кримінальних справ щодо модернізації ТЕЦ Бішкека і придбання у власність будівлі «Форуму», де розташована штаб-квартира створеної Атамбаєвим Соціал-демократичної партії Киргизстану.

Як зазначив юрист, в основу нових справ лягли висновки, що містяться у висновку парламентської комісії, який більшістю голосів затвердили депутати парламенту.

Як відомо, Атамбаєв відмовився співпрацювати зі слідством і підписувати будь-які слідчі і процесуальні документи. Він також відмовився від дачі показань.

Нагадаємо, глава Державного комітету національної безпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв заявив, що Атамбаєв готував в республіці державний переворот.

Як відомо, експрезидент Киргизстану був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Спецназ почав штурм резиденції Атамбаєва ще 7 серпня, але штурм був провалений, прихильники екс-президента не пустили силовиків в будинок колишнього лідера нації.

27 червня парламент Киргизстану прийняв рішення про зняття статусу недоторканності з Атамбаєва. Колишнього президента підозрюють у корупції, узурпації влади та інших злочинах. Якщо слідство доведе його провину у злочинах, екс-лідеру Киргизстану може загрожувати довічне ув'язнення.