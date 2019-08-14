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    Колишньому президенту Киргизстану пред'явили нові звинувачення

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    <span>Алмазбек Атамбаєв</span> - Колишньому президенту Киргизстану пред'явили нові звинувачення
    Алмазбек Атамбаєв

    Атамбаєв відмовився співпрацювати зі слідством і підписувати будь-які слідчі і процесуальні документи

    Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву пред'явлені звинувачення ще за двома епізодами.

    Про це 14 серпня пише 24.kg з посиланням на інформацію правоохоронних органів.

    За даними адвоката Алмазбека Атамбаєва Сергія Слєсарєва, військова прокуратура пред'явила повідомлення про підозру колишнього глави держави в двох злочинах. Нові звинувачення стосуються кримінальних справ щодо модернізації ТЕЦ Бішкека і придбання у власність будівлі «Форуму», де розташована штаб-квартира створеної Атамбаєвим Соціал-демократичної партії Киргизстану.

    Як зазначив юрист, в основу нових справ лягли висновки, що містяться у висновку парламентської комісії, який більшістю голосів затвердили депутати парламенту.

    Як відомо, Атамбаєв відмовився співпрацювати зі слідством і підписувати будь-які слідчі і процесуальні документи. Він також відмовився від дачі показань.

    Нагадаємо, глава Державного комітету національної безпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв заявив, що Атамбаєв готував в республіці державний переворот.  

    Як відомо, експрезидент Киргизстану був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

    Спецназ почав штурм резиденції Атамбаєва ще 7 серпня, але штурм був провалений, прихильники екс-президента не пустили силовиків в будинок колишнього лідера нації.

    27 червня парламент Киргизстану прийняв рішення про зняття статусу недоторканності з Атамбаєва. Колишнього президента підозрюють у корупції, узурпації влади та інших злочинах. Якщо слідство доведе його провину у злочинах, екс-лідеру Киргизстану може загрожувати довічне ув'язнення.

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