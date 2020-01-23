Колишньому уповноваженому у справах ЄСПЛ Бабіну повідомили про підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борис Бабін обіймав посади представника президента в Криму в 2017-2018 роках, урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ - у 2015 році

Бабіна підозрюють у розтраті майна

Колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини, експершому заступнику міністра юстиції та ще 4 особам повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень. Про це повідомляє прессслужба САП.

Йдеться про колишнього представника президента в Криму й уповноваженого уряду в справах ЄСПЛ Бориса Бабіна.

«22 січня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у заволодінні та легалізації понад 54,179 млн гривень державних коштів колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини, колишньому першому заступнику міністра юстиції, бенефіціару приватної компанії та трьом особам, наближених до колишнього народного депутата України», - йдеться у повідомленні САП.

Дії осіб, як вказано, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У САП розповіли і про обставини справи.

«У вересні 2013 року представник товариства «Золотой мандарин ойл», підконтрольного колишньому народному депутату України та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн гривень в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ «Київенерго» перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося. Проте слідством було встановлено, що попри рішення суду на свою користь, «Золотой мандарин ойл» не звертався до виконавчої служби за його реалізацією. Однак про цей факт Європейський суд не повідомив», - сказали у прокуратурі.

Окрім того, за даними САП, було приховано і факт відступлення права вимоги до ПАТ «Київенерго» на користь іншої приватної компанії, також афільованої з колишнім народним депутатом - організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ.

«У подальшому, за версією слідства, для супроводу справи в Європейський суд колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу «Золотого мандарину ойл» 54,179 млн гривень із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами. На підставі чого у лютому 2016 року Міністерством юстиції України було перераховано вказану суму коштів», - сказано у повідомленні САП.

«Зауважимо, частина підозрюваних вже висловили готовність співпрацювати зі слідством та надати викривальні свідчення, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення», - додали у прокуратурі.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Додамо, напередодні сам Борис Бабін у Facebook повідомляв, що «САП та НАБУ спробували вручити мені підозру за ст. 191 КК через мою діяльність на посаді урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ».