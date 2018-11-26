Постпред президента у Криму: росіяни вивезли в Москву кількох поранених українських моряків



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Українська сторона вживає вичерпних заходів для звільнення моряків

Росіяни визнають лише трьох поранених українських моряків

Кількох поранених українських моряків, яких росіяни захопили у полон у Керченській протоці, доставили до Москви.

Про це повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін в ефірі «112 Україна».

«Наскільки нам відомо, декількох поранених перевезено до Москви», – зазначив він.

Бабін розповів, що росіяни визнають лише трьох поранених. За інформацією української влади, поранено було 6 військових.

«Ми вимагаємо від росіян поводження з нашими військовополоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, закликаємо не вчиняти чергові міжнародні злочини», – наголосив представник президента.

За його інформацією, щодо полонених «були проведені операції», їхній стан нібито стабільний.

«Поранення осколкові – це вже визначає рівень застосування зброї державою-агресором. Це не те, що наразі росіяни нам хочуть з метою пропаганди довести, що вони там самі собі десь синець поставили, ні, це все дуже серйозно», – розповів представник президента.

На питання, чи дійсно серед полонених українців є молоді хлопці, Бабін відповів, що не може розголошувати їхні особисті дані.

«Це військовослужбовці, це не діти, вибачте. Це все російська пропаганда», – додав він.

Крім того, постпред президента стверджує, що українська сторона вживає вичерпних заходів для звільнення моряків.

«Ми чекаємо на рішення верховної ради щодо затвердження цього (воєнного –ред.) стану», – зазначив Бабін.

Експерт-міжнародник раніше заявив про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені.

Також стали відомі імена трьох поранених військових моряків.

Раніше повідомлялося, що Україна має інформацію про шістьох поранених українських військових моряків. Окупанти стверджують про трьох поранених. При цьому росіяни заявили, що поранені українці перебувають наразі нібито під охороною спецназу Прикордонної служби ФСБ Росії в керченській лікарні.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Експерт повідомив подробиці про захоплення росіянами українських кораблів, зокрема окупанти дали команду «Не дайте їм піти!»

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

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