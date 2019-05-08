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    Коломойський пояснив, чому не вважає себе олігархом

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    Коломойський пояснив, чому не вважає себе олігархом

    Коломойський заявив, що у нього немає впливу на виконавчу владу

    Ігор Коломойський стверджує, що він не олігарх, а великий бізнесмен.

    Про це він сказав у другій частині інтерв'ю Bihus.Info.

    «Я об'єктивно не олігарх«, - сказав Коломойський.

    При цьому він визнав, що його медіактиви, зокрема, телеканал «1+1»  мають серйозний політичний вплив.

    «Якщо брати медіа, і можливості впливу медіа, то так, олігарх. Але за класичною формулою... я не олігарх» , - пояснив Коломойський, додавши, що не може вважати себе олігархом, так як не впливає на рішення влади.

    «У мене немає влади, виконавчої влади, насамперед» , - запевнив Коломойський.

    На уточнення Дениса Бігуса, що в олігарха тепер є власний президент, Коломойський відповів: «Президент (новообраний президент Володимир Зеленський, - ред.) ще не став президентом. Тому некоректно говорити, що у вас є свій президент» .

    На запитання про можливий переділ активів в Україні після інавгурації Зеленського, Коломойський запевнив, що він точно не буде ініціатором цього.

    «Я не збираюся бути ініціатором ніякого переділу. Ні реприватизації, ні націоналізації, ні експроприації. Я не вважаю, що це потрібно. Я вважаю, що сьогодні треба думати, як збільшити ВВП» , - заявив олігарх.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

    Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.


    Ігор Коломойський ВВП Володимир Зеленський президент
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