Зеленський кличе бізнес на зустріч: розставимо всі крапки над «і»



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Новообраний президент офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями

Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей, - Зеленський

Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

«Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями», - написав Зеленський.

Новообраний президент пообіцяв під час зустрічі розставити всі крапки над «і».

«Пора всем работать на страну по прозрачным правилам. Зробимо це разом!», - написав Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський зустрівся з представниками мусульманських організацій в Україні. Він сказав, що прагне єдності України та українського суспільства, закликає всіх до примирення та консолідації і має надію, що релігійні лідери будуть сприяти цьому.

Нагадаємо, у Зеленського визнали: на повернення Донбасу знадобиться щонайменше п'ять років.

Також сьогодні новообраний президент висловився спільне між Росією та Україною. За й його словами, реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з «общего» у нас залишилося тільки одне – це державний кордон.