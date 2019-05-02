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    Економіка та фінанси

    Зеленський кличе бізнес на зустріч: розставимо всі крапки над «і»

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    Новообраний президент офіційно запросив&nbsp;представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі &ndash; вже найближчими днями - Зеленський кличе бізнес на зустріч: розставимо всі крапки над «і»
    Новообраний президент офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями

    Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей, - Зеленський

    Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

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    «Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями», - написав Зеленський.

    Новообраний президент пообіцяв під час зустрічі розставити всі крапки над «і».

    «Пора всем работать на страну по прозрачным правилам. Зробимо це разом!», - написав Зеленський. 

    Як повідомлялося, сьогодні Зеленський зустрівся з представниками мусульманських організацій в Україні. Він сказав, що прагне єдності України та українського суспільства, закликає всіх до примирення та консолідації і має надію, що релігійні лідери будуть сприяти цьому.

    Нагадаємо, у Зеленського визнали: на повернення Донбасу знадобиться щонайменше п'ять років. 

    Також сьогодні новообраний президент висловився спільне між Росією та Україною. За й його словами, реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з «общего» у нас залишилося тільки одне – це державний кордон.

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