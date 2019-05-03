Результати виборів президента опубліковані в «Голосі України»



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Зеленський заручився більшою підтримкою виборців в Києві і у всіх областях України, крім Львівської

За підсумками другого туру виборів глави української держави, обраним президентом України став Володимир Зеленський

В офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

За підсумками другого туру виборів глави української держави, обраним президентом України став Володимир Зеленський, результати якого раніше оголосила Центральна виборча комісія.

Повторні вибори президента України (другий тур) відбулися 21 квітня. Явка виборців під час голосування, включно із закордонним виборчим округом, склала 61,37%. Своїм правом голосу скористалися 18 млн 491 тис. 840 громадян України, тоді як у списки виборців були внесені 29 млн 645 тис. 358 виборців.

23 квітня Центральна виборча комісія за підсумками обробки 100% електронних протоколів (від усіх 199 окружних комісій і закордонокруг) повідомила, що в другому турі виборів президента України за Зеленського проголосували 73,22% виборців, тоді як Порошенко набрав 24,45 % голосів. За Зеленського віддали свої голоси 13 млн 541 тис. 530 виборців, за Порошенка проголосували 4 млн 522 тис. 320 громадян. Недійсними визнано 2,31% виборчих бюлетенів.

Згідно з даними Центрвиборчкому, Зеленський заручився більшою підтримкою виборців в Києві і у всіх областях України, крім Львівської, де Порошенка підтримали 62,79% виборців, тоді як за його опонента віддали свої голоси 34,49% українців.

На закордонному виборчому окрузі (101 ділянка в 72 країнах, де проголосували 59 тис. 843 українців із 448 тис. 896 внесених до списків виборців) велику підтримку отримав Порошенко. В цілому в закордонокрузі за нього віддали свої голоси 54,73% (32 тис. 749 громадян). Зеленський заручився голосами 44,78% (26 тис. 196 осіб), хто проголосував у закордонному окрузі відповідно. Ще в трьох державах голоси тих, хто брав участь у голосуванні, розподілилися між кандидатами порівну.

За оголошеними оцінками міжнародних та українських спостерігачів, оприлюдненими за підсумками моніторингу виборчого процесу, повторні вибори президента України були вільними і конкурентними, а наявні порушення не вплинуть на підсумки голосування.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

Джерело: Інтерфакс-Україна