Коломойський розповів, хто з нардепів просився до партії Зеленського
-
Розсилка
Коломойський заявив, що до нього багато, хто дзвонить з проханнями потрапити в команду ЗеленськогоНовообраний Президент України Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв привести до влади нові обличчя. Однак Ігор Коломойський вважає, що така позиція створює певні обмеження.
Таку думку висловив олігарх в інтерв'ю програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом» .
«Я вважаю, що історія з «новими обличчями» дає деякі обмеження. Ти можеш взяти якогось спеціаліста, але тоді виникає питання – це нове обличчя чи старе. Коли ти зробив тезу «нові обличчя», то ти заганяєш себе в якісь обмеження, які потім політично буде важко долати» , – сказав Коломойський.
За словами Коломойського до нього багато, хто дзвонить з проханнями потрапити в команду Зеленського.
Наприклад, Антон Яценко дзвонив і запитував: «а можна мені бути новим обличчям, я пластичну операцію зроблю»,– пригадав бізнесмен.
«З «Відродження« мінімум половина складу дзвонила. З «Блоку Петра Порошенку« ніхто не дзвонив. Навіть з УКРОПу ніхто не дзвонив. Олександр Шевченко запитував, яка буде система виборів. Тимошенко не дзвонила, я вважаю, вона засмучена» , – додав Коломойський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.
Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.