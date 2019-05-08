Коломойський розповів, хто з нардепів просився до партії Зеленського



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Коломойський заявив, що до нього багато, хто дзвонить з проханнями потрапити в команду Зеленського

Новообраний Президент України Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв привести до влади нові обличчя. Однак Ігор Коломойський вважає, що така позиція створює певні обмеження.

Таку думку висловив олігарх в інтерв'ю програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом» .

«Я вважаю, що історія з «новими обличчями» дає деякі обмеження. Ти можеш взяти якогось спеціаліста, але тоді виникає питання – це нове обличчя чи старе. Коли ти зробив тезу «нові обличчя», то ти заганяєш себе в якісь обмеження, які потім політично буде важко долати» , – сказав Коломойський.

За словами Коломойського до нього багато, хто дзвонить з проханнями потрапити в команду Зеленського.

Наприклад, Антон Яценко дзвонив і запитував: «а можна мені бути новим обличчям, я пластичну операцію зроблю»,– пригадав бізнесмен.

«З «Відродження« мінімум половина складу дзвонила. З «Блоку Петра Порошенку« ніхто не дзвонив. Навіть з УКРОПу ніхто не дзвонив. Олександр Шевченко запитував, яка буде система виборів. Тимошенко не дзвонила, я вважаю, вона засмучена» , – додав Коломойський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.