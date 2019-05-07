Коломойський розповів, чи є у когось компромат на Зеленського
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Олігарх запевнив, що не тримає компромат на Зеленського
Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що інформації, яка компрометує обраного президента України Володимира Зеленського, не існує.
Про це Коломойський заявив в інтерв’ю Bihus.Info.
«Треба у Льовочкіна спитати. Я вважаю, що це він є власником такої картотеки. Я раніше думав або Льовочкін, або Пінчук, а зараз думаю, що Льовочкін. В мене немає, я такі записи не роблю», - відповів Коломойський на питання, чи є відомі йому аудіозаписи розмов з Володимиром Зеленським.
За словами Коломойського, Льовочкін нещодавно приїздив до нього, але він не запитував його про наявність таких записів розмов. У Льовочкіна такі записи є з періоду, коли їх робила СБУ за часів Януковича.
Коломойський вважає, що ні у кого на Зеленського немає компромату, бо «він з іншої опери».
«На нього немає компромату взагалі ні в кого. Він взагалі з іншої опери. На нього не може бути компромату», – сказав Коломойський на запитання, чи він сам має компромат на Зеленського.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.
Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.