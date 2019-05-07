Коломойський розповів, чи є у когось компромат на Зеленського



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Олігарх Ігор Коломойський

Олігарх запевнив, що не тримає компромат на Зеленського

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що інформації, яка компрометує обраного президента України Володимира Зеленського, не існує.

Про це Коломойський заявив в інтерв’ю Bihus.Info.

«Треба у Льовочкіна спитати. Я вважаю, що це він є власником такої картотеки. Я раніше думав або Льовочкін, або Пінчук, а зараз думаю, що Льовочкін. В мене немає, я такі записи не роблю», - відповів Коломойський на питання, чи є відомі йому аудіозаписи розмов з Володимиром Зеленським.

За словами Коломойського, Льовочкін нещодавно приїздив до нього, але він не запитував його про наявність таких записів розмов. У Льовочкіна такі записи є з періоду, коли їх робила СБУ за часів Януковича.

Коломойський вважає, що ні у кого на Зеленського немає компромату, бо «він з іншої опери».

«На нього немає компромату взагалі ні в кого. Він взагалі з іншої опери. На нього не може бути компромату», – сказав Коломойський на запитання, чи він сам має компромат на Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.