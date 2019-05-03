Коломойському не сподобалося, як Зеленський буде спілкуватися із великим бізнесом



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«У кожного гроші люблять тишу, і ніхто не буде розповідати свої секрети і вивертати душу навстіж», - пояснив олігарх Ігор Коломойський

«З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом», - зазначив Коломойський

Близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський розкритикував його ідею провести зустріч з представниками великого, середнього і малого бізнесу.

Про це він сказав в інтерв’ю «Bihus.info», оприлюдненому 2 травня.

«Збирати всіх разом - це утопія. Тобто, якщо ти хочеш з кимось спілкуватися, спілкуйся сам на сам. З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом. Це не колгоспні збори», - зазначив Коломойський.

«У кожного гроші люблять тишу, і ніхто не буде розповідати свої секрети і вивертати душу навстіж», - пояснив олігарх.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Джерело: Українська правда