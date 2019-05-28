Команда Зеленського запросила всіх у ліфт



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«Соціальний ліфт відкрито! Прийшов час змін!» - заявили у команді Зеленського

Завдяки проекту LIFT, команда Зеленського планує об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації

Команда президента Володимира Зеленського запустила beta-версію проекту LIFT і запросила охочих приєднатися до нього.

«Соціальний ліфт відкрито! Прийшов час змін! Наша мета - цим проектом об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток. Абсолютно кожен може приєднатись до проекту. Ми об‘єднали кращі рекрутингові компанії та фахівців, які будуть ретельно слідкувати за процесом відбору», - заявила команда президента на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається, що LIFT, як інноваційна платформа, допоможе:

знайти вакансію, стати спеціалістом та працювати на зміни країни;

розповісти ідею, що вирішить складні питання або буде корисною для країни;

презентувати продукт, що буде принесе позитивні зміни на державному рівні.

«Ми чекаємо на великі навантаження сайту, тому якщо у вас виникають будь-які запитання чи труднощі, або ж ви маєте побажання чи пропозиції щодо розробки проекту - пишіть їх в Telegram-бот, який інтегровано на сайті», - додали в команді Зеленського.

Нагадаємо, 23 травня Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

Зеленський та його команда заявили, що запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.