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    Команда Зеленського запросила всіх у ліфт

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    <p>&laquo;Соціальний ліфт відкрито! Прийшов час змін!&raquo; - заявили у команді Зеленського</p> - Команда Зеленського запросила всіх у ліфт

    «Соціальний ліфт відкрито! Прийшов час змін!» - заявили у команді Зеленського

    Завдяки проекту LIFT, команда Зеленського планує об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації

    Команда президента Володимира Зеленського запустила beta-версію проекту LIFT і запросила охочих приєднатися до нього.

    «Соціальний ліфт відкрито! Прийшов час змін! Наша мета - цим проектом об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток. Абсолютно кожен може приєднатись до проекту. Ми об‘єднали кращі рекрутингові компанії та фахівців, які будуть ретельно слідкувати за процесом відбору», - заявила команда президента на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    Зазначається, що LIFT, як інноваційна платформа, допоможе:

    • знайти вакансію, стати спеціалістом та працювати на зміни країни;
    • розповісти ідею, що вирішить складні питання або буде корисною для країни;
    • презентувати продукт, що буде принесе позитивні зміни на державному рівні.

    «Ми чекаємо на великі навантаження сайту, тому якщо у вас виникають будь-які запитання чи труднощі, або ж ви маєте побажання чи пропозиції щодо розробки проекту - пишіть їх в Telegram-бот, який інтегровано на сайті», - додали в команді Зеленського.

    Нагадаємо, 23 травня Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

    Зеленський та його команда заявили, що запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.

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