  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський оголосив про запуск онлайн-проекту «Ліфт»

    • Розсилка
    Зеленський оголосив про запуск онлайн-проекту «Ліфт»

    «Ми хочемо справді зробити країну у смартфоні. Уряд у смартфоні», – сказав Зеленський

    Президент Володимир Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.

    Про це Зеленський і його радник Михайло Федоров заявили на конференції з інтернет-технологій iForum у Києві.

    «Ми хочемо справді зробити країну у смартфоні. Уряд у смартфоні. Хлопці, пора це зробити. Без вас не впоратися», – сказав Зеленський.

    «І впровадження чотирьох рівнів: інформація про державу – перший, комунікація з державою – другий, транзакції з державою – третій, залучення в управління державою – четвертий», – додав він.

    За словами Зеленського, було б добре дорогою на роботу мати можливість контролювати, які законопроекти подаються і як їх доповнити, «які чуваки обираються», які петиції подаються тощо.

    «Я, правда, мрію про нашу країну у смартфоні. І щоб ми були першими в світі, оминаючи цей етап, який сьогодні в світі і який складно наздогнати», – заявив президент.

    «Я з цим ніколи сам не впораюся, але це можемо зробити ми. І якщо у когось є ідеї і пропозиції – звертайтеся до Міші Федорова», – сказав Зеленський.

    У свою чергу Федоров зазначив: «Ми хочемо створити відкритий соціальний ліфт, коли людина без якихось прошарків уряду, депутатів, знайомих, мам, тат, сестер і дядь зможе потрапити в команду і реалізувати реальний проект».

    «Ми знайшли системне рішення. Вже цього понеділка ми запускаємо проект «Ліфт», де кожна людина зможе залишити резюме про себе, відгукнутися на вакансію в нашій команді, розповісти ідеї і відправити готовий продукт», – заявив він.

    За цим онлайн-проектом, за його словами, буде закріплено окрему структуру, яка буде аналізувати інформацію, давати зворотний зв'язок і впроваджуватиме це в ключові департаменти «без великої бюрократії і в обхід усього іншого».

    «З понеділка всі ваші ідеї, які стосуються IT, ви зможете презентувати», – підсумував Федоров.

    Нагадаємо, Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

    Читайте також
    політика інтернет Володимир Зеленський Україна президент уряд Михайло Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ