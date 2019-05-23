Зеленський оголосив про запуск онлайн-проекту «Ліфт»



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«Ми хочемо справді зробити країну у смартфоні. Уряд у смартфоні», – сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.

Про це Зеленський і його радник Михайло Федоров заявили на конференції з інтернет-технологій iForum у Києві.

«Ми хочемо справді зробити країну у смартфоні. Уряд у смартфоні. Хлопці, пора це зробити. Без вас не впоратися», – сказав Зеленський.

«І впровадження чотирьох рівнів: інформація про державу – перший, комунікація з державою – другий, транзакції з державою – третій, залучення в управління державою – четвертий», – додав він.

За словами Зеленського, було б добре дорогою на роботу мати можливість контролювати, які законопроекти подаються і як їх доповнити, «які чуваки обираються», які петиції подаються тощо.

«Я, правда, мрію про нашу країну у смартфоні. І щоб ми були першими в світі, оминаючи цей етап, який сьогодні в світі і який складно наздогнати», – заявив президент.

«Я з цим ніколи сам не впораюся, але це можемо зробити ми. І якщо у когось є ідеї і пропозиції – звертайтеся до Міші Федорова», – сказав Зеленський.

У свою чергу Федоров зазначив: «Ми хочемо створити відкритий соціальний ліфт, коли людина без якихось прошарків уряду, депутатів, знайомих, мам, тат, сестер і дядь зможе потрапити в команду і реалізувати реальний проект».

«Ми знайшли системне рішення. Вже цього понеділка ми запускаємо проект «Ліфт», де кожна людина зможе залишити резюме про себе, відгукнутися на вакансію в нашій команді, розповісти ідеї і відправити готовий продукт», – заявив він.

За цим онлайн-проектом, за його словами, буде закріплено окрему структуру, яка буде аналізувати інформацію, давати зворотний зв'язок і впроваджуватиме це в ключові департаменти «без великої бюрократії і в обхід усього іншого».

«З понеділка всі ваші ідеї, які стосуються IT, ви зможете презентувати», – підсумував Федоров.

Нагадаємо, Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».