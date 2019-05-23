Зеленський назвав Росію агресором



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Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019

На думку Зеленського, Україна на сьогодні програє Росії у сфері інновацій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна програє агресору у сфері інновацій.

Про це глава держави сказав 23 травня під час форуму інтернет-діячів iForum 2019, де він виступив з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

«Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що новий президент Володимир Зеленський шукає шляхи капітуляції перед країною-агресором. Зокрема, Парубій розкритикував ініціативу Зеленського провести референдум щодо мирних домовленостей з Росією.

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що ідея проведення референдуму в Україні щодо миру з Росією - це або невдалий експромт команди Володимира Зеленського, або свідомий крок, який загрожує суверенітету країни.

Джерело: Еспресо ТВ