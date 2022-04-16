Командир корабля агресорів «Саратов» помер від отриманих в Бердянську поранень

Володимир Хромченков перейшов на службу до російських ВМС, зрадивши Україну

Командир великого десантного корабля «Саратов» Володимир Хромченков помер у суботу, 16 квітня, у шпиталі від ран. Про це повідомляє «Миротворець» та ряд кримських телеграм-каналів.

Подробиці поранення та проходження лікування не уточнюються.

Нагадаємо, 24 березня в порту Бердянська українською ракетою «Точка-У» підірвано і затонув БДК «Саратов», який знаходився біля причалу, великі десантні кораблі «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ» отримали пошкодження.

Про кількість постраждалих на ВДК «Саратов» не повідомлялося. 31 березня у Севастополі поховали трьох російських моряків із пошкодженого у Бердянську ВДК «Новочеркаськ».

Володимир Олександрович Хромченков проходив службу у Військово-морських силах України. Станом на 2012 рік був капітаном 3-го рангу та командиром військової частини А0199. Командував десантним кораблем «Кіровоград», що базувався у Південній військово-морській базі України (Донузлав).

У березні 2014 року Володимир Хромченков перейшов на бік Росії.

Продовживши службу в ЧФ РФ, Хромченка було призначено старшим помічником командира великого десантного корабля «Саратов». Пізніше протягом двох років служив на аналогічній посаді на БДК «Новочеркаськ». Закінчив Вищі спеціальні офіцерські класи у Санкт-Петербурзі. У 2018 році капітан 2-го рангу Володимира Хромченка призначено командиром БДК «Саратов».

Нагадаємо, після атаки на «Саратов» Військово-Морські сили України звернулися до зрадників, що служать на Чорноморському флоті із закликом затопити свої кораблі.