Учасник війни 08.08.08. Що відомо про знищений у Бердянську «Саратов»

Великий десантний корабель «Саратов» 2008 року воював проти Грузії, а 2022-го був знищений під час російсько-української війни

У порту Бердянська був знищений російський великий десантний корабель (ВДК) «Саратов», який раніше брав участь у іншій загарбницькій «спецоперації» Російської Федерації

Внаслідок успішної атаки українських Збройних сил на тимчасово захоплений порт Бердянськ уранці 24 березня був знищений великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапір». Увечері того ж дня Генштаб ЗСУ уточнив, що цим кораблем є «Саратов», а не «Орськ», як повідомлялося раніше.

ВДК «Саратов» був першим кораблем проєкту 1171. Його спустили на воду під назвою «Саратовський комсомолець» ще 1 липня 1964 року. З 1966-го він увійшов до складу Балтійського флоту ВМС СРСР, пізніше був переведений до Чорноморського флоту. Корабель кілька разів змінював назву, нинішню – «Саратов» – отримав 2003 року.

З 1966 року транспортував морську піхоту під час далеких походів. В період з 1991 по 1994 рік, уже після розпаду Радянського Союзу, корабель під назвою ВДК-65 перебував на консервації в Одесі.

«Саратов» увійшов в історію так званої операції Російської Федерації з примушення до миру Грузії, відомої у цивілізованому світі як Російсько-грузинська війна в Південній Осетії, або Війна 08.08.08 (саме в ніч на 8 серпня 2008 року російські окупанти почали бойові дії проти Грузії). 10 серпня корабель взяв участь у морській битві проти грузинських катерів біля узбережжя Абхазії.

За неофіційними даними, у тій битві був підбитий та затонув один грузинський катер. Загиблими в результаті бою 10 серпня вважаються п’ятеро грузинських моряків.

Після війни на території Грузії ВДК «Саратов» регулярно здійснював походи до Середземного моря, де одного разу, по дорозі на військово-морські навчаня, у нього зламався дизель-генератор.

Після окупації Криму «Саратов» брав участь параді на честь «Дня ВМФ» в Севастополі.

Після втрати «Саратова», у ВМС Росії залишилося лише три великі десантні кораблі проєкту 1171. Це два найновіші ВДК, «Микола Вілков» та «Микола Фільченков», спушені на воду ще у середині 70-х, та «Орськ», який помилково вважався знищеним у порту Бердянська.

Нагадаємо, що командиром ВДК «Саратов» був капітан другого рангу Володимир Хромченков, який раніше керував СДК «Кіровоград» українських ВМС. Він у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів.

Також стало відомо, що у порту Бердянська, крім знищеного і затопленого «Саратова», були пошкоджені ще два російські кораблі.