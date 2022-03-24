Командири підбитих у Бердянську російських кораблів виявилися зрадниками України

У 2014 році капітани підбитих кораблів перейшли на бік Росії

Під час знищення Збройними силами України ворожого корабля «Орск», який був пришвартований в Бердянську, пошкоджень зазнало ще щонайменше три ворожі кораблі. Командир російського ВДК «Саратов» капітан другого рангу Володимир Хромченков виявився колишнім командиром СДК «Кіровоград» українських ВМС. Він у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. А капітан другого рангу Юрій Павлов, командир ВДК «Новочеркаськ», на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський», повідомили у Військово-Морських сила Збройних сил України.

«Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На «Саратові» пожежа, здетонував БК. На «Новочеркаську» троє загиблих та троє поранених. Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, у 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому «професіоналізму» у рашистів ще два БДК втратили боєздатність», – написали ВМС ЗС України у Facebook.

Військово-Морські сили звернулися до цих двох зрадників та наголосили, що в них залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість: «Краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем «Орска».

Зазначимо, що Росія використовувала порт Бердянська як базу для власних кораблів, зокрема і тих, які обстрілювали оточений Маріуполь.

Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.

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