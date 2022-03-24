  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Командири підбитих у Бердянську російських кораблів виявилися зрадниками України

    Командир ВДК &laquo;Саратов&raquo; капітан 2 рангу Володимир Хромченков, колишній командир СДК &laquo;Кіровоград&raquo; українських ВМС (ліворуч) - Командири підбитих у Бердянську російських кораблів виявилися зрадниками України
    Командир ВДК «Саратов» капітан 2 рангу Володимир Хромченков, колишній командир СДК «Кіровоград» українських ВМС (ліворуч)
    фото: Миротворець

    У 2014 році капітани підбитих кораблів перейшли на бік Росії

    Під час знищення Збройними силами України ворожого корабля «Орск», який був пришвартований в Бердянську, пошкоджень зазнало ще щонайменше три ворожі кораблі. Командир російського ВДК «Саратов» капітан другого рангу Володимир Хромченков виявився колишнім командиром СДК «Кіровоград» українських ВМС. Він у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. А капітан другого рангу Юрій Павлов, командир ВДК «Новочеркаськ», на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський», повідомили у Військово-Морських сила Збройних сил України.

    «Сьогодні ж всі ми бачили, як кораблі накивали п’ятами з порту Бердянська. На «Саратові» пожежа, здетонував БК. На «Новочеркаську» троє загиблих та троє поранених. Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, у 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому «професіоналізму» у рашистів ще два БДК втратили боєздатність», – написали ВМС ЗС України у Facebook.

    Військово-Морські сили звернулися до цих двох зрадників та наголосили, що в них залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість: «Краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем «Орска».

    Зазначимо, що Росія використовувала порт Бердянська як базу для власних кораблів, зокрема і тих, які обстрілювали оточений Маріуполь.

    Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.

    Читайте також:
    Теги: пожежа Крим Маріуполь росія окупанти війна військові корабель Україна Запорізька область ВМС державна зрада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Командири підбитих у Бердянську російських кораблів виявилися зрадниками України