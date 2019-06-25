Командувач Об’єднаних сил обговорив з головою місії ОБСЄ припинення вогню на Донбасі



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Фото: пресцентр штабу операції Об’єднаних сил

Сторони обговорили питання двостороннього припинення вогню у Донецькій та Луганській областях

Командувач операції Об’єднаних сил Олександр Сирський поінформував голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка про безпекову ситуацію на лінії розмежування.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський зустрівся з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном послом Яшаром Халітом Чевіком. Під час зустрічі командувач ООС поінформував посла Яшара Халіта Чевіка щодо поточного стану безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також про перебіг відновлення об’єктів цивільної інфраструктури, гуманітарну підтримку цивільного населення, ситуацію щодо мінної безпеки у районі відповідальності тощо”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили питання двостороннього припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.

В прес-службі нагадали, що Яшар Халіт Чевік обійняв посаду голови СММ ОБСЄ в Україні 1 червня 2019 року за призначенням чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних та європейських справ Словаччини Мирослава Лайчака.

До слова, члени патруля СММ ОБСЄ зафіксували 30 реактивних систем залпового вогню «Град», розміщених із порушенням ліній відведення в окупованих Росією районах Луганської області.