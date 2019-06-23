ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині 30 «Градів»



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ОБСЄ иакож зафіксувала десятки інших зразків важкого озброєння на окупованому Донбасі

Члени патруля СММ ОБСЄ зафіксували 30 реактивних систем залпового вогню «Град», розміщених із порушенням ліній відведення в окупованих Росією районах Луганської області.

Про це йдеться в опублікованому в суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 21 червня.

«20 червня безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії виявив 8 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-12, «Град», 122 мм) на полігоні біля н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська); 22 РСЗВ (БМ-21 «Град») біля н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська)», - йдеться у звіті.

Крім того, 20 червня Місія ОБСЄ зафіксувала десятки інших зразків важкого озброєння на окупованому Донбасі, яке було розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання.

Так, БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив 4 зенітні ракетні комплекси (9К35 «Стріла-10«), 6 танків (Т-64), 9 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і 12 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм) на полігоні біля Міусинська, а також 29 буксируваних гаубиць (2А65 «Мста-Б«, 152 мм — 5 од., Д-30 — 6 од. і 18 од. невстановленого типу), 6 самохідних гаубиць (2С1) і 4 протитанкові гармати (МТ-12 «Рапіра», 100 мм) поблизу Хрустального.

Поруч із цим, БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 25 танки (Т-72 — 20 од., Т-64 — 4 од., ймовірно Т-72 — 1 од., а також імовірно танки (невстановленого типу) — 8 од.) на полігоні біля н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька).